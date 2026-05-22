RODBINA ŽELELA DA SAHRANI PREMINULOG POŠTO NE VERUJE DA VIRUS POSTOJI

Razbesnela masa zapalila je deo bolnice u centru epidemije ebole u istočnom delu Demokratske Republike Kongo kada su porodica i prijatelji mladića za koga se veruje da je umro od virusa sprečeni da preuzmu njegovo telo radi sahrane.

"Počeli su da bacaju predmete na bolnicu, čak su zapalili šatore koji se koriste za odeljenja za izolaciju", rekao je danas lokalni političar Lik Malembe za BBC govoreći o tome šta je video kod Opšte bolnice Rvampara.

U haosu policija je ispalila hice upozorenja da rastera masu.

Telo osobe umrle od ebole je jako zarazno i vlasti moraju da osiguraju bezbedno sahranjivanje da bi sprečili širenje virusa, navodi BBC.

Medicinski radnici u bolnici Rfampara koja se nalazi blizu grada Bunije u provinciji Ituri, gde su prijavljeni gotovo svi slučajevi ebole, stavljeni su pod vojnu zaštitu i policija je ušla da uspostavi red.

Zdravstrveni radnik je povređen kada ga je demonstrant pogodio kamenom pre nego što je intervenisala policija, preneli su očevici.

Čovek koji je umro je popularna ličnost u lokalnoj zajednici i oni koji su uznemireni zbog njegove smrti nisu shvatili realnost te bolesti, rekao je Žan Klod Mukendi koji koordinira bezbednosni odgovor na ebolu u Ituriju.

Očevici su rekli za Rojters da je mladić fudbaler koji je igrao za više lokalnih timova.

Njegova majka rekla je da veruje da je njen sin umro od tifusne groznce, ne od ebole.

Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih

Malembe je rekao da masa nije verovala da virus, od koga je, kako se veruje, do sada umrlo više od 170 ljudi u istočnoj Demokratskoj Republici Kongo, stvaran.

Malembe je rekao da je tragično što su za neke delove stanovništva, posebno u udaljenim oblastima, ebolu izmislili ljudi spolja i ona ne postoji. Kako je rekao, oni veruju da nevladine organizacije i bolnice to izmišljaju da bi pravile novac.

Melembe je rekao da su dva šatora izgorela, zajedno sa telom koje je trebalo da bude sahranjeno.

Ministarka spoljnih poslova Konga Tereza Kajikvamba Vagner rekla je da je to vrlo zastrašujuće za zajednice.

Nemiri su prijavljeni u vreme kada je zbog zaraze nacionalni fudbalski tim Konga otkazao svoj kamp za obuku pred Svetsko prvenstvo u fudbalu u glavnom gradu Kinšasi.

Svetska zdravstvena organizacija nazvala je tu zarazu "hitnom situacijom za javno zdravlje od međunarodnog značaja", ali je rekla da nije na nivou pandemije.

U petak je SZO javila da se veruje da je 177 ljudi u DR Kongu umrlo od ebole, od 750 slučajeva za koje se sumnja da je ebola.

U susednoj državi Ugandi vlasti su potvrdile dva slučaja ebole, dok se veruje da je jedna osoba umrla od tog virusa.

Vlasti u Ugandi privremeno su suspendovali letove, autobuse i svaki drugi javni saobraćaj preko granice zbog epidemije.

Epidemija je izazvana retkim sojem ebole poznatim kao Bundibugjo.

Za sada nema vakcine za ovaj soj i SZO je navela da bi moglo da traje devet meseci da se pripremi vakcina.

Epidemija ebole u Kongu

Juče je grupa M23, pobunjenička grupa koja kontroliše delove istoka DR Konga, saopštila je da je potvrdila prvi slučaj ebole u provinciji Južni Kivu koja je stotine kilometara udaljena od epicentra u Ituriju.

Prema saopštenju pobunjenika 28-ogodišnjak koji je putovao iz Kisanganija umro je pre nego što je dijagnoza potvrđena.

Kisangani je veliki grad u severnoj provincij Tšopo gde nije za sada zabeležena pojava ebole.