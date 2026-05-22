Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je danas da je napad ukrajinskih snaga na školu u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici (LNR) - teroristički napad.

"Tokom noći, neonacistički režim koji je preuzeo vlast u Kijevu izveo je teroristički napad na internat Starobeljske pedagoške škole. Noću, dok su učenici spavali", rekao je on tokom sastanka sa polaznicima prve generacije programa "Vreme heroja", prenosi agencija RIA Novosti.

Putin je napomenuo da je Ministarstvo spoljnih poslova dobilo instrukcije da obavesti međunarodnu zajednicu o zločinu kijevskog režima u Luganskoj Narodnoj Republici, dok je Ministarstvo odbrane zaduženo da predloži vojni odgovor.

Kako je naglasio predsednik Rusije, u blizini obrazovne ustanove nije bilo vojnih objekata.

On je istakao da napad na školu nije bio slučajan.

"Napad nije bio slučajan, izveden je u tri talasa, 16 bespilotnih letelica na isto mesto", dodao je Putin, istakavši da napad potvrđuje neonacistički karakter kijevskog režima.

Naveo je, takođe, da se situacija za Oružane snage Ukrajine na frontu pretvara u katastrofalnu i da dezerterstvo dobija masovne razmere.

On je pozvao ukrajinske vojnike da ne izvršavaju, kako je rekao, kriminalna naređenja "nelegitimne, korumpirane hunte".

U napadu je poginulo šest osoba, a 15 se vodi kao nestalo, navodi agencija.

Lider samoproglašene LNR Leonid Pasečnik saopštio je da je 35 osoba ranjeno u napadu bespilotnih letelica Oružanih snaga

Ukrajine na zgradu nastavnog objekta i internata Starobeljske stručne škole.

Kasnije je taj broj porastao na 39.