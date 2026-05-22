Svetska zdravstvena organizacija (SZO) podigla je danas procenu rizika od širenja soja ebole Bundibudžo u Demokratskoj Republici Kongo na "veoma visok" na nacionalnom nivou, pošto broj zaraženih i umrlih nastavlja da raste.

Generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejesus rekao je danas da je rizik procenjen kao "veoma visok" u Kongu, "visok" na regionalnom i "nizak" na globalnom nivou.

Soj Bundibudžo, za koji ne postoji odobrena vakcina ni terapija, proglašen je u nedelju međunarodnom zdravstvenom vanrednom situacijom.

Prema podacima SZO, u Kongu su do sada potvrđena 82 slučaja zaraze, uz sedam potvrđenih smrtnih ishoda, dok je registrovano i 177 sumnjivih smrti i gotovo 750 sumnjivih slučajeva.

Situacija u Ugandi za sada je stabilna, sa dva potvrđena slučaja kod osoba koje su doputovale iz Konga, od kojih je jedna preminula.

Direktor operacija za vanredne zdravstvene situacije SZO Abdirahman Mahamud upozorio je da je potencijal za brzo širenje virusa "veoma visok", što je, kako je naveo, promenilo celokupnu dinamiku epidemije.

Mere uvedene u Ugandi, uključujući intenzivno praćenje kontakata i otkazivanje masovnih okupljanja, za sada daju rezultate u suzbijanju širenja zaraze, navodi SZO u saopštenju.

Američki državljanin koji je radio u Kongu zaražen je virusom i prebačen na lečenje u Nemačku, dok je još jedan američki državljanin visokog rizika premešten u Češku.

Glavna naučnica SZO Silvi Brijan izjavila je da bi eksperimentalni antivirusni lek Obeldesivir mogao da bude korišćen kod osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima kako bi se sprečio razvoj bolesti.

Reč je o eksperimentalnom oralnom antivirusnom leku kompanije Gilead Sajens, prvobitno razvijanom za kovid-19.

Predstavnica SZO u Kongu An Ansia rekla je da je epidemija verovatno počela pre dva meseca, ali da je zvanično potvrđena tek prošlog petka, zbog čega zdravstvene službe sada pokušavaju da sustignu širenje virusa.