Predsednik Slovenačke demokratske stranke (SDS) Janez Janšapoložio je danas zakletvu kao slovenački premijer, pošto je u slovenačkoj skupštini izabran za mandatara za sastav nove vlade, sa 51 glasom za i 36 protiv.

"Zaklinjem se da ću poštovati ustavni poredak, da ću postupati po svojoj savesti i svim snagama raditi za dobrobit Slovenije", rekao je Janša prilikom polaganja zakletve pred Državnom skupštinom, prenosi RTV Slovenija.

U skladu sa poslovnikom Narodne skupštine, on treba da predloži kandidate za ministre u roku od 15 dana.

"Danas je napravljen važan korak ka uspešnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala vam i neće biti nikakvih ustupaka", kazao je Janša nakon polaganja zakletve.

Na glasanju je bilo ubačeno 87 glasačkih listića, od kojih nijedan nije bio nevažeći, a pošto je glasanje bilo tajno, rezultati po poslaničkim grupama nisu poznati.

Janšinu kandidaturu za premijera najavili su da će podržati poslanici SDS-a, Nove Slovenije (NSi), Slovenačke narodne stranke (SLS), Fokusa i Demokrata, koji su juče zaključili koalicioni sporazum, kao i poslanici iz Resnice, koja neće ući u vladu.

U skladu sa izmenama Zakona o vladi, vlada će imati 14 ministarstava.

Četvrta vlada koju će Janša voditi, kada bude predložen ministarski tim, naslediće odlazeću vladu Roberta Goloba, koji nije ponovo uspeo da formira koaliciju nakon izbora koji su održani u martu