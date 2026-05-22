Slušaj vest

Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je danas da su pregovori uz učešće Vašingtona o okončanju rata u Ukrajini obustavljeni zbog nedostatka napretka, ali da su SAD spremne da im se ponovo priključe ako se pojavi šansa za postizanje rezultata.

On je to izjavio novinarima tokom sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Švedskoj, prenosi Ukrinform.

"Uključili smo se jer su nam rekli da smo jedini koji to mogu da urade. Jedini sa kojima će i Rusi i Ukrajinci razgovarati", objasnio je američki državni sekretar.

Istovremeno je priznao da pregovori nisu dali rezultate.

"Nažalost, nisu bili produktivni", rekao je Rubio.

On je, takođe, demantovao navode o navodnom pritisku Vašingtona na Kijev.

HIkgZzcXgAAUOCn.jpg
Foto: Printscreen/X

"Priče koje se šire da smo prisiljavali Ukrajince da zauzmu određeni stav nisu tačne", istakao je Rubio.

On je naglasio da su SAD spremne da i dalje podržavaju pregovore ukoliko oni imaju šansu da donesu rezultate.

"U poslednjih nekoliko meseci jednostavno smo imali osećaj da nije bilo značajnog napretka, ali možda će se dinamika promeniti… Ako vidimo mogućnost da organizujemo pregovore koji će biti produktivni, a ne kontraproduktivni, i koji imaju šansu da budu uspešni, spremni smo da odigramo tu ulogu", rekao je Rubio.

On je dodao i da SAD ne žele da učestvuju u "beskrajnom ciklusu sastanaka" koji ne daju rezultate.

Prema njegovim rečima, ovaj rat može da se završi samo pregovaračkim rešenjem, a ne vojnom pobedom jedne strane u tradicionalnom smislu.

Kurir.rs/Ukrinform

Ne propustitePlanetaČETVORO MRTVIH, 35 DECE RANJENO! Ukrajinski dron pogodio ĐAČKI INTERNAT u Luganskog oblasti! Stižu zastrašujući snimci sa mesta NAPADA, zgrada RAZNETA! (VIDEO)
Napad.jpg
PlanetaAMERIČKI OBAVEŠTAJCI TVRDE: Ukrajina povratila 400 km2 teritorije, Kijev upotrebio MOĆNU TAKTIKU, Rusima zadat DVOSTRUKI UDARAC, vraćeni na perod Hladnog rata!
ukrajinska vojska
PlanetaHITNO ZATVOREN AUTOPUT KA MOSKVI! Odjeknulo 20 eksplozija, izveden veliki napad u Jaroslavskoj oblasti! Rafinerije gađane više od 150 puta! (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2026-05-17 074310.png
PlanetaBRITANAC NA PUTINOVOJ STRANI, PRIDRUŽIO SE RUSKIM TRUPAMA U DONBASU! "Nisam izdajnik, u ruskoj vojsci služi više Britanaca nego što možete da zamislite" (VIDEO)
Ben Stimson
Planeta"UBILI SMO DESETINE RUSA": Ukrajina napala kamp za obuku pilota dronova i sedište ruske službe bezbednosti!
fsb.jpg
PlanetaUZBUNA NA BALTIKU, RAT KUCA NA VRATA! Hitno poleteli NATO avioni, dronovi treći put uleteli na teritoriju Letonije za 72 SATA! Oglasila se Rusija!
f-16.jpg