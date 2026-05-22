Donald Tramp, predsednik SAD ostao je bez još jedne saradnice.

Tulsi Gabard je podnela ostavku na mesto direktorke Nacionalne obaveštajne službe.

Kako su ranije preneli američki mediji Tulsi Gabard je bila pod velikim pritiskom američkog predsednika.

Njenom ostavkom se završava buran mandat tokom kojeg je uglavnom bila isključena iz operacija predsednika Trampa u oblasti nacionalne bezbednosti, uključujući operacije u Venecueli i Iranu.

Gabard je rekla saradnicima da odlazi jer je njenom mužu dijagnostikovan težak oblik raka, rekli su ljudi upoznati sa situacijom. Gabard je udata od 2015. godine za Abrahama Vilijamsa.

CBS News je preneo da je Gabardova tokom sastanka u Ovalnom kabinetu rekla Trampu da će se povući iz njegovog kabineta, a očekuje se da će njen poslednji radni dan biti 30. jun.

Kurir.rs/CBS News

