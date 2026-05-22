TRAMP SE OGLASIO POSLE OSTAVKE DIREKTORKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: Predsednik SAD otkrio ko će privremeno naslediti Tulsi Gabard
Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social, pošto je otkriveno da Tulsi Gabard, direktorka Nacionalne obaveštajne službe podnosi ostavku.
Podsećamo, nešto ranije danas Fox News je prvi objavio da je Tulsi Gabard odlučila da napusti Trmapov kabinet i da će joj 30. jun biti poslednji radni dan.
"Nažalost, nakon što je obavila sjajan posao, Tulsi Gabard će napustiti administraciju 30. juna. Njenom divnom suprugu Abrahamu nedavno je dijagnostikovan redak oblik raka kostiju i ona, sasvim opravdano, želi da bude uz njega i pomogne mu da se vrati dobrom zdravlju dok zajedno vode tešku borbu. Nemam nikakvu sumnju da će uskoro biti bolje nego ikada", naveo je Tramp i dodao:
"Tulsi je uradila neverovatan posao i nedostajaće nam. Njen veoma cenjeni glavni zamenik direktora nacionalne obaveštajne službe, Aron Lukas, obavljaće funkciju vršioca dužnosti direktora nacionalne obaveštajne službe".
