Ruski lider Vladimir Putin, iako je upravo posetio Kinu, rekordno dugo nije posetio nijedan ruski region, što predstavlja oštar prekid u odnosu na prethodne godine, kada su takva putovanja bila uobičajena rutina.

Pauza je sada produžena na 196 dana – najduža u poslednjih nekoliko godina – usred rastuće zabrinutosti za bezbednost nakon sveobuhvatne invazije na Ukrajina i pooštrenih bezbednosnih mera Kremlja.

Prema pisanju ruskog nezavisnog medija Agentstvo, prethodni rekord iznosio je 132 dana i zabeležen je tokom pandemije kovida 19, 2020. godine, prenosi Kyiv post. Pri tome treba imati u vidu da je ruski lider navodno imao veliki strah od koronavirusa.

Njegovo poslednje putovanje van regiona povezanih sa Moskvom bila je jednodnevna poseta Samari 6. novembra 2025. godine. Od tada su svi javni nastupi ograničeni na Moskva, Moskovsku oblast i Sankt Peterburg.

Foto: photoibo/Shutterstock, E. O./Shutterstock

Nedavne aktivnosti i kretanja bili su strogo kontrolisani, uključujući božićnu službu u objektu specijalnih snaga, sastanke sa studentima u Dolgoprudni – gradu u Moskovskoj oblasti – i ceremoniju polaganja venaca u Sankt Peterburgu, održanu bez prisustva javnosti.

Ukrajinski napad na Putinovu rezidenciju

Pauza u putovanjima usledila je nakon izveštaja o navodnom ukrajinskom pokušaju napada na Putinovu rezidenciju Valdaj krajem prošle godine, incidentu o kojem su izveštavale ruske vlasti, ali koji je međunarodno doveden u pitanje.

Ukrajinski zvaničnici uglavnom su odbacili ruske tvrdnje da je Putinov izolovani i strogo čuvani stambeni kompleks ikada bio meta napada. Kijev je optužio Kremlj da je izmislio napad kao izgovor za rusko povlačenje iz učešća u aktuelnim mirovnim pregovorima.

Evropske obaveštajne službe, kako prenosi CNN, tvrde da Putin sada funkcioniše pod neuobičajeno strogim i ograničavajućim bezbednosnim uslovima, strahujući ne samo od pretnje dronovima, već i od moguće unutrašnje nestabilnosti.