Prva tri američka lovca F-35koje je naručila Poljska, sletela su danas u tu zemlju, u 32. bazu taktičke avijacije u Lasku, prenose poljski mediji.

Ministar odbrane Poljske Vladislav Kosinjak-Kamiš izjavio je da se u narednim nedeljama očekuje dolazak još 11 aviona, tako da će do kraja godine Poljska imati 14 lovaca F-35.

Poljska je 2020. godine potpisala ugovor vredan 4,6 milijardi dolara za kupovinu 32 američka F-35 aviona, koji će biti isporučeni do 2030.godine, a piloti su već prošli obuku u SAD, navodi TVP.

