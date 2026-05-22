Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je danas da ruski mediji šire "manipulativne informacije" da je Ukrajina tokom protekle noći gađala civilne objekte na teritoriji okupirane Luganske oblasti, a u saopštenju se ističe da je cilj tog napada bio jedan od štabova ruske specijalne jedinice "Rubikon".

"Ruski mediji aktivno šire manipulativne informacije o navodnoj šteti koju su Oružane snage Ukrajine nanele objektima civilne infrastrukture na privremeno okupiranoj teritoriji Ukrajine. Obaveštavamo vas da Oružane snage Ukrajine nanose štetu vojnoj infrastrukturi i objektima koji se koriste u vojne svrhe, strogo se pridržavajući normi međunarodnog humanitarnog prava, zakona i običaja ratovanja", navodi Generalštab Oružanih snaga Ukrajine u objavi na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

U saopštenju se navodi da je tokom protekle noći meta ukrajinskih napada bio niz objekata na ruskoj teritoriji, uključujući rafineriju nafte, skladišta municije, sisteme protivvazdušne odbrane, komandne punktove i neprijateljsku živu silu, uključujući i jedan od štabova jedinice "Rubikon" u oblasti grada Starobilska, u Luganskoj oblasti koju kontroliše Rusija.

Generalštab je naveo da je "Rubikon" jedinica ruske vojne specijalne jedinice, Centar za napredne bespilotne tehnologije, čiji predstavnici redovno nanose udare po civilima i civilnim objektima na teritoriji Ukrajine.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je vlast u Kijevu tokom protekle noći izvela "teroristički napad na internat Starobeljske pedagoške škole" u Luganskoj Narodnoj Republici (LNR).

On je kazao da u blizini obrazovne ustanove nije bilo vojnih objekata, kao i da je napad "izveden u tri talasa", sa 16 bespilotnih letelica, naglašavajući da taj napad nije bio slučajan.

Lider samoproglašene LNR Leonid Pasečnik saopštio je da je 35 osoba ranjeno u napadu bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine na zgradu nastavnog objekta i internata Starobeljske stručne škole, a kasnije je taj broj porastao na 39.