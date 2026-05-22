DRONOVI POGODILI ĐAČKI INTERNAT! Ukrajinski generalštab: Gađan štab ruske specijalne jedinice u Luganskoj oblasti, ne civilni objekti
Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je danas da ruski mediji šire "manipulativne informacije" da je Ukrajina tokom protekle noći gađala civilne objekte na teritoriji okupirane Luganske oblasti, a u saopštenju se ističe da je cilj tog napada bio jedan od štabova ruske specijalne jedinice "Rubikon".
"Ruski mediji aktivno šire manipulativne informacije o navodnoj šteti koju su Oružane snage Ukrajine nanele objektima civilne infrastrukture na privremeno okupiranoj teritoriji Ukrajine. Obaveštavamo vas da Oružane snage Ukrajine nanose štetu vojnoj infrastrukturi i objektima koji se koriste u vojne svrhe, strogo se pridržavajući normi međunarodnog humanitarnog prava, zakona i običaja ratovanja", navodi Generalštab Oružanih snaga Ukrajine u objavi na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.
U saopštenju se navodi da je tokom protekle noći meta ukrajinskih napada bio niz objekata na ruskoj teritoriji, uključujući rafineriju nafte, skladišta municije, sisteme protivvazdušne odbrane, komandne punktove i neprijateljsku živu silu, uključujući i jedan od štabova jedinice "Rubikon" u oblasti grada Starobilska, u Luganskoj oblasti koju kontroliše Rusija.
Generalštab je naveo da je "Rubikon" jedinica ruske vojne specijalne jedinice, Centar za napredne bespilotne tehnologije, čiji predstavnici redovno nanose udare po civilima i civilnim objektima na teritoriji Ukrajine.
Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je vlast u Kijevu tokom protekle noći izvela "teroristički napad na internat Starobeljske pedagoške škole" u Luganskoj Narodnoj Republici (LNR).
On je kazao da u blizini obrazovne ustanove nije bilo vojnih objekata, kao i da je napad "izveden u tri talasa", sa 16 bespilotnih letelica, naglašavajući da taj napad nije bio slučajan.
Lider samoproglašene LNR Leonid Pasečnik saopštio je da je 35 osoba ranjeno u napadu bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine na zgradu nastavnog objekta i internata Starobeljske stručne škole, a kasnije je taj broj porastao na 39.
