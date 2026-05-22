Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je danas sa članovima Saveta bezbednosti te zemlje o napadu ukrajinskih snaga na Starobeljski studentski dom u Luganskoj oblasti, koju Rusija priznaje kao Lugansku Narodnu Republiku (LNR).

Putin je rekao da je sastanak trebalo da bude posvećen pitanjima iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, ali da želi da počne od, kako je naveo, terorističkog napada kijevske vlasti u LNR.

On je zatražio od učesnika sastanka da iznesu ocene i predloge u vezi sa tim napadom.

Prethodno je naložio Ministarstvu odbrane da pripremi predloge odgovora na napad, a Ministarstvu spoljnih poslova da međunarodnu zajednicu obavesti o, kako je naveo, zločinu ukrajinskih snaga.

Putin je ponovo pozvao ukrajinske vojnike da ne izvršavaju zločinačka naređenja kijevske vlasti, a situaciju za ukrajinsku vojsku na frontu ocenio je kao katastrofalnu.

Ukrajinski dronovi su u noći 21. i 22. maja pogodili internat Starobeljske pedagoške škole u kojem se nalazilo 86 studenata, što je dovelo do urušavanja zgrade.

Prema poslednjim podacima, u ukrajinskom napadu poginulo je šest osoba, 39 je ranjeno, a 15 se vodi kao nestalo.