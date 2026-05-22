Hiljade Kubanaca okupilo se danas ispred ambasade SAD-a u Havani, na provladinom protestu koji je organizovan zbog odluke SAD da podigne optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra, zbog obaranja dva civilna aviona pre 30 godina.

Učesnici provladinog protesta mahali su zastavama tokom skoro sat vremena dugog mitinga, skandirajući "živeo Raul" i "domovina ili smrt", prenosi Rojters.

Predsednik Kube Migel Dijaz Kanel i premijer Manuel Marero prisustvovali su skupu, kao i nekoliko članova Kastrove porodice, među kojima i ćerka Marijela Kastro, sin Alehandar Kastro i unuk Raul Rodrigez Kastro.

Rodrigez Kastro, poznat na Kubi kao "Raulito" ili "El Kangreho" (Rak), često služi kao telohranitelj svog dede i prošle nedelje se sastao sa direktorom američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džonom Ratklifom, tokom njegove posete Havani.

Marijela Kastro je kubanskim državnim medijima nakon protesta rekla da je njen otac dobro i da je uvek govorio "neće me uhvatiti živog, uhvatiće me u borbi".

Kuba je saopštila da je američka optužnica protiv Raula Kastra za ubistvo zasnovana na "lažnim" optužbama koje su osmišljene da posluže kao izgovor za invaziju, dok administracija američkog predsednika Donalda Trampa pokušava da sruši vladu na tom ostrvu, koje se nalazi u neporednoj blizini SAD.