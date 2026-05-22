Simke objavio tim koji je izvukao njihova tela

Objavljene su prve fotografije iz kobnog pećinskog sistema na Maldivima, gde je poginulo pet italijanskih ronilaca, a snimke je objavio tim koji je izvukao njihova tela.

Grupa ronilaca krenula je prošlog četvrtka u istraživanje podvodnih pećina u atolu Vaavu, ali nikada nije izronila, prenosi Daily mail.

Po prvi put, fotografije koje je objavila ronilačka organizacija Dan Europe prikazuju uske podvodne prolaze u kojima su italijanski ronioci izgubili živote, dok svetlost veoma brzo nestaje i prelazi u gotovo potpun mrak.

Na fotografijama se mogu videti i oblaci uzburkanog koralnog sedimenta koji lebde u vodi, što pokazuje koliko brzo vidljivost može nestati unutar skučenih tunela.

Objavljujući fotografije na društvenim mrežama, Dan Europe je naveo da serija slika "dokumentuje unutrašnje delove pećine koji su znatno skučeniji, gde vidljivost može veoma brzo nestati zbog uzburkanog koralnog sedimenta, a navigacija postaje mnogo složenija".

"To su okruženja u kojima je spasilački tim delovao tokom potrage i misije izvlačenja tela prethodnih dana", dodali su.

Organizacija je takođe navela: "Prirodna svetlost i dalje dopire do ulaza pre nego što sistem zaroni u tamu".

Grupu od petoro činili su Monika Montefalkone, profesorka morske biologije sa dugogodišnjim iskustvom; njena ćerka Đorđa Somakal; dvoje mladih istraživača, Federiko Gvaltijeri i Murijel Odenino; kao i njihov vodič sa Maldiva, Benedeti.

Benedetijevo telo pronađeno je blizu ulaza u pećinu Thinvana Kandu na dan kada su ronioci nestali, dok su preostala četiri tela pronađena u trećoj i poslednjoj komori pećine u ponedeljak, na dubini nešto većoj od 50 metara.

Tragediju, koja je nazvana najgorim incidentom u ronjenju u istoriji ove ostrvske države, i dalje prati misterija, dok istražitelji pokušavaju da utvrde kako je grupa iskusnih ronilaca izgubila živote.

Iskusni ronioci iz Finske, koji su ove nedelje izvukli tela, sugerisali su da je grupa možda izabrala pogrešan tunel prilikom izlaska iz podvodne pećine.

Profesionalni ronioci, koji rade za Dan Europe, pronašli su Italijane u hodniku sa ćorsokakom unutar pećinskog kompleksa, objavio je italijanski dnevni list La Republika.

"Nije bilo izlaza odatle", citirao je list La Republika izvršnu direktorku kompanije, Lauru Maroni.

Finski ronioci su pronašli da pećina u blizini Alimate počinje prvom velikom, veoma svetlom pećinom sa peskovitim dnom, rekla je Maroni novinama.

"Na kraju ove prostorije nalazi se hodnik gde ima malo svetlosti, ali je vidljivost, korišćenjem veštačkog osvetljenja, bila odlična", rekla je ona.

Hodnik je dugačak skoro 30 metara i širok 3 metra i vodi do druge komore pećine, koja je veliki, okrugli prostor bez prirodnog svetla. Između hodnika i druge komore nalazi se peščani sprud.

Lako je preći preko peščanog spruda u drugu komoru, ali kada se okrenete da biste ponovo izašli, sprud skoro izgleda kao zid, skrivajući hodnik, objavio je La Republika.

Levo od peščanog spruda nalazi se još jedan hodnik.

"Tela svih ronilaca pronađena su unutra, kao da su ga pomešali sa pravim hodnikom"“, rekla je Maroni novinama.

„Da su greškom prošli tim hodnikom, „bilo bi veoma teško vratiti se, posebno zbog ograničenog dotoka vazduha“, rekla je Maroni.

Ronioci su koristili standardne boce, što znači da su na toj dubini imali vrlo malo vremena da posete drugu pećinu, rekla je ona.

Vlasti na Maldivima istražuju kako je Italijanima dozvoljeno da se spuste na dubinu od skoro 60 metara kada ta zemlja u Indijskom okeanu dozvoljava maksimalnu dubinu od 29 metara za turiste.