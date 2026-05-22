Jedna bolnica u Holandiji objavila je u petak da je primila pacijenta s blagom sumnjom na zarazu virusom ebole i dodala da će rezultati testiranja biti poznati već ovog vikenda, prenosi AFP.

Pacijent je smešten na psmatranje u specijalizovanu izolacionu jedinicu, saopštila je Univerzitetska bilnica Radbud, koja se nalazi u Najmegenu na istoku Holandije.

Bolnica nije otkrila detalje o pacijentu ili njegovom nedavnom kretanju.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je ranije u petak da izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo sada predstavlja vrlo visok rizik za javno zdravlje u zemlji, u odnosu na visoki rizik ranije.

Šef SZO Tedros Adhanom Gebrejesus rekao je da postoji sumnja na 750 zaraženih i 177 smrtnih slučajeva verovatno povezanih s virusom u DR Kongo.

U ovoj holandskoj bolnici 12 članova osoblja stavljeno je u karantin 11. maja pošto su lečili pacijenta pozitivnog na hantavirus evakuisanog s kruzera MV Hondius. Tokom vađenja krvi i uzimanja urina zaraženom pacijentu nisu se pridržavali strogih protokola.

Dosad su potvrđena 82 slučaja zaraze u DR Kongu, za sedmoro ljudi je potvrđeno da su umrli od ebole, dok je pod sumnjom još 177 smrtnih slučajeva i 750 zaraženih.

"Potencijal da se ovaj virus brzo proširi je visok, vrlo visok, i to je promenilo celu dinamiku", rekao je Abdirahman Mahamud, čelnik SZO za hitne zdravstvene situacije.

Potvrđeno je da američki državljanin koji je radio u Kongu zaražen virusom i da je prebačen u Nemačku na lečenje.

"Takođe smo svesni današnjeg izveštaja o još jednom američkom državljaninu s visokorizičnim kontaktom koji je prevezen u Češku", dodao je Tedros.

Glavna naučnica SZO Silvi Brand rekla je postoje obećavajući rezultati da bi se antivirusni lek obeldesivir mogao koristiti među kontaktima ebole da se spreči širenje bolesti.

SZO je naglasio da je epidemija verovatno počela pre dva meseca, ali je proglašena je tek prošlog petka.

"Pokušavamo se vratiti unazad kako bismo zaista stavili pod kontrolu ovu epidemiju. S obzirom na to da se virus još uvek prenosi, broj će još neko vreme nastaviti da raste rasti", rekla je Ana Ansija, predstavnica SZO u DR Kongo.