U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas je počela hitna sednica Saveta bezbednosti o pretnjama međunarodnom miru i bezbednosti, koja je sazvana na zahtev Rusije, posle izveštaja o napadu dronom na studentski dom u Starobelsku u Luganskoj oblasti.

"Ovde smo zbog izveštaja o napadu na studentski dom u Starobelsku, u Luganskoj oblasti, u kojem su smešteni maloletnici i studenti", rekla je u uvodnom obraćanju direktorka Odeljenja za krizne internate u Kancelariji za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) Edem Vosornu, prenosi sajt UN.

"Situacija se još odvija i mnogo toga još ne znamo. Ali jedna činjenica je jasna, cena u ljudskim životima ovog rata otkriva obrazac koji prkosi međunarodnom humanitarnom pravu. Civili moraju biti zaštićeni", naglasila je Vosornu.

Ona je kazala da su žrtve rusko-ukrajinskog rata među civilima "zapanjujuće", kao i da brojevi stradalih i povređenih i dalje rastu. Vosornu je pozvala Savet bezbednosti UN da sprovodi humanitarno pravo, da zaštiti civile, uključujući decu, gde god da se nalaze, i da obezbedi brz, nesmetan humanitarni pristup civilima u svim oblastima Ukrajine, uključujući i one pod kontrolom Ruske Federacije.

Specijalna predstavnica za decu i oružane sukobe Vanesa Frejzer je kazala da "civili, deca, humanitarno osoblje i civilni objekti, uključujući škole i bolnice, nikada ne smeju biti meta" napada. Ona je istakla da "zaštita dece mora ostati najvažnija", kao i da je incident u Starobilsku oštar podsetnik na "širi i duboko uznemirujući obrazac" napada na škole u ​​konfliktnim područjima, što ometa obrazovanje miliona dece širom sveta.

Frejzer je rekla da, kada su škole oštećene ili uništene, deca ne gube samo svoje učionice, već i osećaj bezbednosti, stabilnosti, rutine i nadu i snove za budućnost. Ona je ponovila poziv generalnog sekretara UN Antonia Gutereša za potpuni, hitni i bezuslovni prekid vatre kao korak ka pravednom, trajnom i sveobuhvatnom miru u Ukrajini, u skladu sa Poveljom UN, međunarodnim pravom i rezolucijama UN.

Zamenik izvršnog direktora Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF) Ted Čajban je rekao da je "više od 3.400 dece ubijeno ili povređeno od eskalacije rata 2022. godine" u Ukrajini. Prema njegovim rečima, milioni dece u Ukrajini i dalje su pogođeni "neumoljivim neprijateljstvima", uključujući život pod vazdušnim napadima, sa rizikom od vazdušnih napada, raseljavanja i povećani strah da "nigde nije bezbedno".

Prema podacima UN, u Ukrajini je od 2022. godine potvrđeno da je oštećeno ili uništeno više od 1.780 obrazovnih objekata.