Ambasador Ukrajine u Ujedinjenim nacijama Andrij Melnik izjavio je danas da "između Ukrajine i Rusije neće biti pomirenja decenijama, možda i vekovima".

Melnik je na hitnoj sednici Saveta bezbednosti UN, koja je sazvana na zahtev Rusije zbog ukrajinskog napada na internat škole u Luganskoj oblasti, izrazio negodovanje zbog sazivanja današnjeg sastanka, navodeći da "ni činjenice ni okolnosti ne pružaju nikakvo legitimno opravdanje" za iznošenje ovog pitanja pred SB UN, sopšteno je iz UN.

On je optužio Moskvu za bestidan pokušaj da "preokrene stvarnost naglavačke" i da predstavi sebe kao žrtvu, navodeći da je to vežba političkog pozorišta sa "nedostatkom poštovanja".

"Sedenje u Savetu (bezbednosti UN) ne daje Rusiji dozvolu da širi laži i propagandu", naglasio je Melnik.

On je detaljno naveo ruske napade, za koje je rekao da su ratni zločini koji su počinjeni u poslednja tri dana, među koje je ubrojao napad na Konotop u Sumskoj oblastu, u kojem je pogođena stambena zgrada, granatiranje Viljnjanska u Zaporoškoj oblasti u kojem je pogođena kuća, i napad na Dnjepar, u kojem su pogođene višespratnice i u kojem je povređena devetomesečna beba.

"Sve te činjenice su dobro dokumentovane i verifikovane od strane nezavisnih, međunarodnih mehanizama za praćenje", rekao je Melnik.

On je dodao da se u Starobelsku u Luganskoj oblasti, koju kontroliše Rusija, dogodio "navodni incident", i da Moskva dosledno uskraćuje pristup tom, kako je naveo, privremeno okupiranom delu Ukrajine, svim nezavisnim mehanizmima za praćenje od 2014. godine.

"Ne postoji nezavisna verifikacija svih ovih neosnovanih tvrdnji", rekao je Melnik.

Prema njegovim rečima, da bi se utvrdila istina, sve ukrajinske teritorije moraju biti oslobođene od ruske okupacije.

Melnik je rekao da Ukrajina ostvaruje svoje pravo na samoodbranu, prema Povelji UN, kako bi oslobodila svoj narod i zemlju od strane okupacije.

Rusija je saopštila da je ukrajinska vojska dronovima tokom protekle noći gađala internat u Luganskoj oblasti, u kome je poginulo više desetina osoba, dok je Ukrajina saopštila da je meta napada bila ruska specijalna jedinica "Rubikon".