U požaru i eksploziji u brodogradilištu na Stejten Ajlendu u Njujorku povređeno je najmanje 16 osoba, od kojih tri muškarca teško, saopštila je vatrogasna služba Njujorka.

Nakon prijave da su dva radnika zarobljena u zatvorenom prostoru na doku, oko 15.30 sati po lokalnom vremenu, vatrogasci koji su došli na lice mesta zatekli su požar koji gori u podrumu metalne konstrukcije na doku, rekla je predstavnica za medije Džoan Marijano, prenosi AP.

Ona je kazala da su se vatrogasci još borili sa požarom kada je došlo do velike eksplozije na licu mesta, oko 50 minuta kasnije.

Marijano je kazala da je u eksploziji, prema evidenciji službe hitne pomoći, povređeno 16 osoba, među kojima su teško povređena dva vatrogasca i jedan civil. Uzrok požara se još istražuje.