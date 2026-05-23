Veliki požar je izbio tokom noći 23. maja na terminalu za gorivo u južnom ruskom gradu Novorosijsku, tokom ukrajinskog napada dronovima, preneli su lokalni zvaničnici i medijski kanali.

Ukrajinski napad na Novorosijsk

Naftni terminal Grušovaja, deo velikog pretovarnog kompleksa Šeskaris, pogođen je ukrajinskim dronovima, što je izazvalo požar, objavio je nezavisni Telegram kanal Exilenova Plus.

U međuvremenu, Operativni štab Krasnodarskog kraja saopštio je da je požar izbio na neimenovanom objektu usled pada ostataka dronova.

- Nekoliko tehničkih i administrativnih zgrada zahvatio je požar. Delovi dronova pali su i na teritoriju terminala za gorivo - naveo je Operativni štab u objavi na Telegramu.

Ovaj objekat predstavlja veliki terminal za izvoz nafte i završnu tačku naftovoda kojima upravlja ruska državna kompanija Transnjeft, najveća svetska kompanija za transport nafte putem naftovoda.

Prema navodima vlasti, dve osobe su povređene u ukrajinskom napadu dronovima.

Naftni terminal Šeskaris već je više puta bio meta ukrajinskih napada dronovima, uključujući 6. april i 2. mart.

Ukrajina redovno gađa vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na teritorijama pod ruskom kontrolom s ciljem smanjenja sposobnosti Moskve da nastavi vođenje rata, piše Kijev independent.

Kijev energetske objekte smatra legitimnim vojnim ciljevima, navodeći da oni pokreću rusku ratnu mašineriju.

Ukrajinske snage su 21. maja tokom noći napale rafineriju nafte u ruskom gradu Sizranju, u Samarskoj oblasti, potvrdio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.