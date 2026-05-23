Broj žrtava nakon eksplozije gasa u rudniku uglja u severnoj kineskoj provinciji Šansiporastao je na najmanje 82, dok se devet osoba i dalje vodi kao nestalo, prenela je u subotu državna novinska agencija Sinhua.

Eksplozija gasa u rudniku uglja u Kini, poginulo 82 ljudi Foto: Printscreen/X

Eksplozija gasa dogodila se kasno u petak u rudniku uglja Liušenju u okrugu Ćinjuan, dok je u tom trenutku pod zemljom radilo 247 rudara, prenela je Sinhua ranije tokom dana.

Kineski predsednik Si Đinping pozvao je nadležne da "ulože maksimalne napore" u lečenje povređenih i sprovođenje potrage i spasilačkih akcija, kao i da sprovedu temeljnu istragu o uzroku nesreće i osiguraju strogu odgovornost u skladu sa zakonom, navodi Sinhua.

Premijer Li Ćijang podržao je te instrukcije i pozvao na blagovremeno i tačno informisanje javnosti, kao i na rigorozno utvrđivanje odgovornosti.

Spasilačke operacije su i dalje u toku, dok lokalna služba za vanredne situacije u Ćinjuanu istražuje uzrok nesreće.

Kina je od početka 2000-ih značajno smanjila broj smrtnih slučajeva u rudnicima uglja, koji su često izazvani eksplozijama gasa ili poplavama, zahvaljujući strožim propisima i bezbednijim praksama rada.

Ipak, incident u rudniku Liušenju jedan je od najsmrtonosnijih zabeleženih u Kini u poslednjih deset godina. Kako prenosi Sinhua, rukovodioci kompanije odgovorni za rudnik su privedeni.