EKSPLOZIJA GASA U RUDNIKU UGLJA, POGINULO 82 LJUDI! Si Đinping naložio HITNU istragu! Jedna od NAJSMRTONOSNIJIH tragedija za 10 godina u Kini! (FOTO/VIDEO)
Broj žrtava nakon eksplozije gasa u rudniku uglja u severnoj kineskoj provinciji Šansiporastao je na najmanje 82, dok se devet osoba i dalje vodi kao nestalo, prenela je u subotu državna novinska agencija Sinhua.
Eksplozija gasa dogodila se kasno u petak u rudniku uglja Liušenju u okrugu Ćinjuan, dok je u tom trenutku pod zemljom radilo 247 rudara, prenela je Sinhua ranije tokom dana.
Kineski predsednik Si Đinping pozvao je nadležne da "ulože maksimalne napore" u lečenje povređenih i sprovođenje potrage i spasilačkih akcija, kao i da sprovedu temeljnu istragu o uzroku nesreće i osiguraju strogu odgovornost u skladu sa zakonom, navodi Sinhua.
Premijer Li Ćijang podržao je te instrukcije i pozvao na blagovremeno i tačno informisanje javnosti, kao i na rigorozno utvrđivanje odgovornosti.
Spasilačke operacije su i dalje u toku, dok lokalna služba za vanredne situacije u Ćinjuanu istražuje uzrok nesreće.
Kina je od početka 2000-ih značajno smanjila broj smrtnih slučajeva u rudnicima uglja, koji su često izazvani eksplozijama gasa ili poplavama, zahvaljujući strožim propisima i bezbednijim praksama rada.
Ipak, incident u rudniku Liušenju jedan je od najsmrtonosnijih zabeleženih u Kini u poslednjih deset godina. Kako prenosi Sinhua, rukovodioci kompanije odgovorni za rudnik su privedeni.
Sinhua je ranije izvestila da je poginulo osam osoba i da je više od 200 rudara bezbedno izvučeno na površinu, ali nije objasnila razlog naglog povećanja broja poginulih.