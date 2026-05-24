Oni na taj način pokušavaju da izraze prkos i ospore narative SAD i Izraela o, kako se navodi, oslabljenom rukovodstvu u Teheranu, prenosi danas Al Džazira.

Na nalogu iranske ambasade u Taškentu, u Uzbekistanu, objavljena je ilustracija koja prikazuje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u glavi Donalda Trampa, uz sugestiju da ga kontroliše i utiče na njegovo donošenje odluka i američku politiku.

Iranska ambasada u Rusiji objavila je video-snimak u kojem se upoređuju Trampov nastup u američkom rvačkom programu "WWE" i predsednik Irana Masud Pezeškijan, koji je po profesiji hirurg, uz naglasak na kontrast između njihovih profesionalnih biografija.