"SPACEX" USPEŠNO LANSIRAO NAJVEĆU RAKETU IKADA! Ilon Mask ODUŠEVLJEN, uskoro izlazi na berzu i mogao bi da postane prvi BILIONER u istoriji! (FOTO/VIDEO)
Bespilotna raketa Starship V3 poletela je iz Teksasau petak nešto posle 17:30 sati po lokalnom vremenu (22:30 GMT), svega nekoliko dana nakon što je SpaceX otkrio planove za potencijalni rekordni izlazak na berzu.
Raspoređivanje satelita i planirano završavanje misije
Nakon ulaska u svemir, Starship je rasporedio 20 probnih satelita, a zatim započeo povratak kroz atmosferu. Oko sat vremena nakon lansiranja, letelica je pala u Indijski okean, gde je eksplodirala prema unapred predviđenom planu misije.
- Čestitke timu SpaceX na epskom prvom lansiranju i sletanju Starshipa V3! Postigli ste veliki uspeh za čovečanstvo - rekao je Mask.
Prvi pokušaj lansiranja u četvrtak bio je odložen zbog kvara na lansirnom tornju.
Problemi tokom leta uprkos uspešnoj misiji
Tim SpaceX-a proslavio je lansiranje, a iako je misija ispunila većinu glavnih ciljeva, nije protekla potpuno prema planu.
Oba stepena rakete imala su probleme sa motorima, ali je probni let u celini ocenjen kao uspešan. Takav ishod verovatno će dodatno povećati poverenje investitora, ali i NASA-e, koja planira da koristi Starship za buduće misije ka Mesecu.
Administrator NASA-e Džared Ajzakman uputio je čestitke Masku i timu SpaceX-a.
- Jedan korak bliže Mesecu… jedan korak bliže Marsu - napisao je na mreži X.
Najveća raketa ikada napravljena
Ovo je bio 12. let rakete kompanije SpaceX, a predstavljen je i njen najnoviji dizajn visine 124 metra, što je više od 40 spratova.
Uoči istorijskog izlaska na berzu
Debi Starshipa V3 dolazi uoči inicijalne javne ponude akcija (IPO) kompanije SpaceX, za koju se očekuje da bude najveća u istoriji Volstrita. Proces bi mogao da počne već narednog meseca.
Zbog akcija koje bi Mask posedovao u SpaceX-u, čija se vrednost procenjuje na 1,25 biliona dolara, izlazak na berzu mogao bi da ga učini prvim bilionerom u istoriji.
SpaceX se ne bavi samo proizvodnjom raketa, već pruža i uslugu satelitskog interneta Starlink, a u njegovom vlasništvu nalazi se i kontroverzna kompanija za veštačku inteligenciju xAI.