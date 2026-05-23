Rezervoar u južnoj Kaliforniji sadrži procenjenih 7.000 galona metil-metakrilata, veoma isparljive i zapaljive supstance koja se koristi u proizvodnji plastike.

Vatrogasna služba okruga Orindž (OCFA) izdala je prve naloge za evakuaciju područja oko postrojenja u gradu Garden Grouv u četvrtak popodne, nakon prijava o povećanju temperature u rezervoaru.

Zona evakuacije je u međuvremenu proširena, dok se uzrok curenja i dalje istražuje. Zvaničnici OCFA naveli su da se u postrojenju nalaze tri rezervoara, od kojih jedan ima oštećen sistem za hlađenje.

Postoje dva moguća scenarija

Na konferenciji za medije održanoj u petak popodne, šef OCFA Krejg Kovi rekao je da postoje dva moguća ishoda situacije.

- Prvi scenario podrazumeva otkazivanje rezervoara i izlivanje "veoma opasnih hemikalija" u okolinu postrojenja. Drugi scenario je da rezervoar uđe u stanje nekontrolisanog termalnog procesa i eksplodira, pri čemu bi bili pogođeni i okolni rezervoari koji sadrže gorivo ili druge hemikalije - rekao je Kovi.

- Ovo nije preventivna mera. Ovaj sistem će otkazati i ne znamo kada. Radimo sve što možemo da utvrdimo kada i kako to možemo da sprečimo - dodao je on.

Stručnjaci pokušavaju da spreče katastrofu

Tim za opasne materije sarađuje sa stručnjacima kako bi pronašli način da smanje pritisak u oštećenom rezervoaru i ograniče moguće posledice izlaganja hemikalijama.

Šef vatrogasaca izjavio je da će naredbe za evakuaciju ostati na snazi dok vlasti pokušavaju da stave situaciju pod kontrolu. Dodao je i da je njegov tim uspeo da spreči dalje povećanje temperature u ugroženim rezervoarima.