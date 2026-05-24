Incident se dogodio ispred prodavnice u Mikrolimanu, tokom patrole grčke policije, kada su policajci uočili muškarca koji je hodao i delovao im sumnjivo, prenosi "Prototema".

Policijski službenici su ga zamolili da stane kako bi bio proveren, međutim, kako se navodi, on je odbio da posluša i navodno je izvukao pištolj i zapretio im.

Usledili su trenuci panike, policajci su otvorili vatru i ranili ga, plašeći se da će pucati na njih.

Područje je odmah ograđeno i pozvana je ekipa iz Odeljenja za uništavanje eksplozivnih sredstava, jer je postojala informacija da muškarac sa sobom nosi i granate.

Povređeni muškarac je kolima Hitne pomoći potom prevezen u bolnicu.

Njegovo stanje još nije poznato, dok informacije ukazuju na to da je operisan.