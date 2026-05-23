Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nakon nekoliko smrtnih slučajeva u Bavarskoj, Borna virus je prvi put potvrđen u severnoj Nemačkoj.

U saveznoj državi Meklenburg-Zapadna Pomeranija, jedna osoba je zaražena ovom retkom, ali izuzetno opasnom infekcijom, koja u većini slučajeva završava smrću ili teškim neurološkim posledicama.

Zdravstvene vlasti stoga upozoravaju građane da budu posebno oprezni.

Prvi slučaj infekcije potvrđen je u okrugu Ludvigslust-Parhim, a lokalne vlasti su u petak objavile da je infekciju u maju potvrdio Državni zavod za zdravstvo i socijalna pitanja (LAGuS).

Još uvek nisu objavljeni detalji o zaraženoj osobi, uključujući njene godine ili trenutno zdravstveno stanje, piše Feniks.

Koji su simptomi?

Borna virus se smatra veoma retkim, ali izuzetno opasnim virusom koji izaziva tešku upalu mozga kod ljudi. Bolest obično počinje simptomima kao što su glavobolja, groznica i opšta slabost, ali se stanje može brzo pogoršati nakon nekoliko dana.

Zatim se javljaju ozbiljni neurološki problemi, uključujući konfuziju, poremećaje govora i napade. Kod velikog broja pacijenata, bolest brzo napreduje i završava se dubokom komom.

Trenutno ne postoji vakcina za Borna virus. U Nemačkoj se godišnje beleži manje od deset slučajeva, a najviše ih je do sada zabeleženo u Bavarskoj. Dve osobe su tamo već umrle ove godine, dok je prijavljeno nekoliko novih infekcija.

Prema podacima Bavarskog državnog zdravstvenog zavoda, skoro svi poznati slučajevi infekcije BoDV-1 bili su fatalni. Do sada su samo četiri osobe preživele bolest, od kojih su neke ostale sa teškim trajnim neurološkim oštećenjima.

Kako se prenosi?

Glavni nosilac virusa je poljska rovka.

Zaražene životinje izlučuju virus urinom, izmetom i pljuvačkom, iako same ne pokazuju simptome bolesti. Prenos na ljude može se dogoditi tokom čišćenja štala, šupa, kokošinjaca ili drvarnika, posebno ako se podiže prašina kontaminirana virusom.

Nadležni savetuju građanima da nikada ne dodiruju uginule životinje golim rukama.