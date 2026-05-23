Mlada kozmetičarka Ana Malova (27) preminula je u ruskoj bolnici usled stravične lekarske greške, nakon što joj je tokom porođaja ubrizgan pogrešan medikament.

Dok je njena novorođena ćerka Arina čudom spasena carskim rezom, Ana je pretrpela teške konvulzije, oštećenje mozga i čak četiri srčana udara,nakon čega je pala u komu iz koje se više nije probudila.

Ana Malova

Umesto ublažavanja bola – smrtonosna doza

Iako su lekari u početku sumnjali na retku reakciju tela na epiduralnu anesteziju, istraga je otkrila šokantnu istinu.

Nesrećnoj ženi je, umesto anestetika protiv bolova, greškom više puta ubrizgana traneksamska kiselina – lek koji se koristi za zaustavljanje krvarenja i sprečavanje ugrušaka.

Dok je lek delovao kao otrov na njen organizam, Ana je, ne znajući šta se dešava, slala očajničke poruke prijateljima jer bolovi nisu prestajali:

- Imam jake bolove, ne mogu više... Ovo je noćna mora - napisala je u jednoj od poruka, dok je njena poslednja, potresna rečenica glasila: "Pokušaću da preživim".

Slomljena porodica i bolan oproštaj

Iza Ane su ostali neutešni suprug Ivan (36), petogodišnji sin i tek rođena devojčica. Ivan sada, uz pomoć svoje majke Valentine (59), sam odgaja decu i suočava se sa najbolnijim zadatkom – kako sinu objasniti da se majka nikada neće vratiti.

U emotivnom oproštaju od supruge, Ivan je napisao: "Bila si najbolji trenutak u mom životu, dala si mi divnu decu. Mnogo mi nedostaješ, toliko želim da dođem kući, da te zagrlim i poljubim... Želim samo da se ovaj strašni san završi. Da otvorim oči, a da ti ležiš pored mene i smešiš se. Svakog jutra se budim, a tebe nema".

Potraga za odgovornima

Zbog medicinskog nemara pokrenut je krivični postupak, ali istražitelji još uvek nisu identifikovali lekara koji je direktno odgovoran za ubrizgavanje pogrešne terapije.

Advokat porodice, Danil Berdičevski, saopštio je da odbrana i javnost sada čekaju ključni korak u istrazi:

- Trenutno čekamo nalaze drugog, glavnog sudsko-medicinskog veštačenja. Ono će dati odgovor na naše najvažnije pitanje — čiji su konkretni postupci direktno doveli do Anine smrti - rekao je advokat porodice, Danil Berdičevski.