Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 12 kilometara jugoistočno od Holualoa i 284 kilometara od Honolulua.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

"Baš je dobro treslo", "Trajalo je više od deset sekundi", "Stravičan zemljotres", "Baš je dugo trajalo, delovalo je kao da će noseći stubovi na kući popucati", svedočili su građani na platformi EMSC.

Građani svedoče da su im stvari padale sa polica. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

