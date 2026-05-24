Velika Britanija nalazi se pred nezapamćenim toplotnim talasom koji bi već tokom narednih dana mogao da obori istorijske rekorde. Prema najavama britanskih meteorologa, jug zemlje će se suočiti sa ekstremnim temperaturama, a živa u termometru bi, prema prognozama, mogla da dostigne čak 33 stepena Celzijusa.

Ukoliko se ove prognoze ostvare, biće nadmašen dosadašnji majski rekord od 32,8 stepeni, koji je zabeležen tek tri puta u istoriji merenja na ostrvu. Prognostičari iz tamošnjeg "Met Ofisa" upozoravaju da će vrhunac ovog vrelog talasa nastupiti u nedelju i ponedeljak, kada se očekuju najveće žege.

Zbog najavljenog tropskog vikenda, na nogama su i sve hitne službe. Pol Mekort, pomoćnik komesara vatrogasne brigade, uputio je hitan apel građanima da budu maksimalno oprezni prilikom boravka u prirodi. On je posebno istakao opasnost od korišćenja roštilja u blizini drveća i ograda, ali i upozorio na "skrivenu" opasnost reka i jezera. Iako je napolju vrelo, temperatura vode u Londonu je i dalje ispod 16 stepeni, što može izazvati šok pri naglom ulasku.

Strah od šumskih požara je opravdan, s obzirom na gorka iskustva iz 2022. godine kada je London goreo u više od 80 požara na otvorenom. Nadležni upozoravaju da jedan neugašen opušak ili nepažnja sa pirotehnikom u ovim uslovima mogu dovesti do katastrofe neslućenih razmera.