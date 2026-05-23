Objavljen je snimak koji prikazuje trenutak kada četiri neidentifikovana leteća objekta (NLO) u strogoj formaciji preleću tik iznad iranskih čamaca. Ovaj nesvakidašnji materijal deo je najnovije serije dosijea o NLO-ima koje je deklasifikovalo Ministarstvo odbrane SAD (Pentagon).

Na zrnastom crno-belom video-zapisu vide se tri plovila na vodenoj površini, nakon čega se u donjem levom uglu ekrana iznenada pojavljuje grupa od četiri objekta koji lete neobično nisko.

Zvanični dokumenti otkrivaju da je snimak zabeležen infracrvenim senzorom sa američke vojne platforme koja je 26. avgusta 2022. godine delovala u zoni odgovornosti Centralne komande SAD (CENTCOM).

Snimak je uvršten u poverljivu mrežu u junu 2024. godine, a na njemu su vidljivi veliki crni pravougaonici kojima su cenzurisani osetljivi podaci, uključujući identitet očevidaca i tačne lokacije vojnih objekata.

Deo Trampove NLO arhive: "Videli su stvari u koje ne biste verovali"

Ovaj materijal ugledao je svetlost dana u okviru inicijative američkog predsednika Donalda Trampa da se skine oznaka tajnosti sa vladinih zapisa o neidentifikovanim anomalnim fenomenima (UAP).

Tramp je nedavno najavio da će njegova administracija objaviti što više dokumenata, naglasivši da oni uključuju svedočanstva ljudi koji su "videli stvari u koje je teško poverovati".

Tokom susreta u Beloj kući sa posadom NASA-ine istorijske misije Artemis II, predsednik je prokomentarisao interesovanje javnosti za ovu temu: "Iz nekog razloga, ova tema već dugo zaokuplja umove ljudi. Mislim da će neki od ovih dokumenata javnosti biti izuzetno zanimljivi".

Najnoviji paket dokumenata koji je Pentagon pustio u javnost sadrži ukupno 222 dokumenta, fotografije i video-zapise.

Lovac F-16 projektilima razneo osmougaoni objekat

Pored snimka iz Irana, veliku pažnju privukao je i do sada neviđeni infracrveni snimak na kojem američki borbeni avion F-16 obara NLO iznad jezera Hjuron, u blizini Mičigena.

Incident se dogodio 12. februara 2023. godine, kada je američka vojska locirala i pažljivo pratila misteriozni leteći objekat osmougaonog oblika sa kojeg su visile trake ili konopci.

Prema deklasifikovanim dokumentima, američki lovac je ispalio dve rakete na objekat. Prvi projektil je uspešno pogodio metu, nakon čega su se ostaci neidentifikovane letelice raspršili u vazduhu i srušili u vodu ispod njih.