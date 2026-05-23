MARKO RUBIO U POSETI INDIJI: Sastaće se sa Narendrom Modijem i ministrima dveju država iz moćnog strateškog saveza! KINA im je svima TRN U OKU! (FOTO/VIDEO)
Američki državni sekretar, Marko Rubio, stigao je danas u Indiju, gde će se sastati sa ministrima iz te zemlje, Australije i Japana u okviru Indo-pacifičkog strateškog saveza (KVAD).
To je Rubiova prva zvanična poseta Indiji i dolazi u trenutku kada Vašington pokušava da stabilizuje odnose sa Nju Delhijem nakon zaoštrene carinske politike predsednika SAD Donalda Trampa.
- Mnogo toga treba raditi sa Indijom, oni su odličan saveznik i partner. Radimo mnogo dobrih poslova sa njima, tako da je ovo važno putovanje - rekao je Rubio uoči posete.
Ambasador SAD u Indiji Serhio Gor objavio je na društvenim mrežama da će Rubio razgovarati sa premijerom Indije Narendrom Modijem o trgovini, tehnologiji, odbrani i drugim temama.
Rubio će se, kako je planirano, sastati i sa indijskim ministrom spoljnih poslova Subrahmanjamom Džajšankarom.
Državni sekretar SAD će u utorak učestvovati na ministarskom sastanku Kvada, koji je više puta optužio Kinuda pokazuje svoju vojnu snagu u Južnom kineskom moru i agresivno promoviše pomorske teritorijalne pretenzije.
