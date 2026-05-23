Prema navodima ministarstva, u izraelskom napadu izvedenom tokom noći između četvrtka i petka na južnolibanski grad Hanavej poginula su četiri bolničara iz Islamskog zdravstvenog udruženja.

U petak ujutru, u još jednom izraelskom napadu, ubijena su dva medicinska radnika iz Udruženja izviđača Al-Risala u mestu Deir Kanun En-Nahr, saopštilo je ministarstvo.

Izraelska vojska: Mete su bili pripadnici Hezbolaha

Povodom incidenta u Hanaveju, izraelska vojska saopštila je da je gađala infrastrukturu Hezbolahana lokacijama gde su se nalazili pripadnici te grupe.

Kada je reč o Deir Kanun En-Nahru, vojska je navela da su vojnici identifikovali i gađali dvojicu pripadnika Hezbolaha koji su se kretali motociklima.

U oba slučaja vojska je saopštila da proverava navode da je "više osoba koje nisu bile uključene u sukob i koje nisu bile mete napada, povređeno". Takođe je navela da su preduzete mere kako bi se smanjila potencijalna šteta po civile, uključujući upozorenja stanovništvu da napusti područje.

Snimak prikazuje trenutak napada

Libansko Ministarstvo zdravlja objavilo je video za koji tvrdi da je nastao u Deir Kanun En-Nahru. Na snimku se vide dvojica muškaraca u žutim prslucima kako pored puta pružaju pomoć jednoj osobi.

Kada se vozilo hitne pomoći približilo dvojici muškaraca, vidi se bljesak i čuje snažna eksplozija. Nakon toga, isti muškarci prikazani su kako leže na zemlji.

Rojters je uspeo da potvrdi lokaciju snimka na osnovu zgrada, drveća i rasporeda puteva koji odgovaraju arhivskim snimcima tog područja.

Više od 3.100 poginulih od početka sukoba

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u Deir Kanun En-Nahru ukupno poginulo šest osoba, među kojima su dva bolničara i jedno dete iz Sirije.

To mesto je ranije ove sedmice pogođeno vazdušnim napadom u kojem je poginulo 14 ljudi, što predstavlja najsmrtonosniji pojedinačni napad od proglašenja krhkog primirja prošlog meseca.

Više od 3.100 ljudi poginulo je u Libanu od 2. marta, kada je Hezbolah otvorio vatru na Izrael u početnim fazama novog sukoba.

Među poginulima su 123 medicinska radnika, više od 210 dece i gotovo 300 žena, prema podacima Ministarstva zdravlja objavljenim u petak.

Oštećene bolnice i zdravstveni objekti

Međunarodno humanitarno pravo pruža zaštitu hitnim službama, zdravstvenim radnicima i civilnoj infrastrukturi, uključujući zdravstvene ustanove.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, nekoliko bolnica na jugu Libana oštećeno je ili potpuno van funkcije zbog izraelskih napada.