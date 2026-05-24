Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Predsednik Senegala Basiru Diomaje Fej smenio je premijera Usmana Sonka i raspustio Vladu, čime se produbljuje politička i ekonomska kriza u toj zemlji.

U saopštenju Predsedništva navodi se da su svi ministri smenjeni jučearšnjom odlukom predsednika, a odlazeća Vlada je zadužena za obavljanje svakodnevnih poslova, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Odluka dolazi nakon višemesečnih rastućih tenzija između Feja i Sonka, bivših saveznika koji su postali rivali.

Senegal se suočava sa rastućom ekonomskom krizom, imajući u vidu da je Međunarodni monetarni fond (MMF) zamrznuo svoj program kreditiranja toj zemlji od 1,8 milijardi dolara nakon otkrića pogrešno prijavljenog duga.

Javni dug je na kraju 2024. godine time porastao na 132 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Fejov potez povećava rizik od daljeg odlaganja postizanja novog sporazuma sa MMF, koji se smatra ključnim za oživljavanje senegalske ekonomije.

Ministar finansija Čeik Diba izjavio je pre svoje smene da Senegal očekuje nastavak razgovora sa MMF u nedelji od 8. juna i da se nada da će postići dogovor o ključnim tačkama do kraja meseca.

Fej i Sonko su bivši poreski službenici osuđeni na zatvorske kazne pre izbora 2024. godine, a pušteni su 10 dana pre glasanja, na kom je Fej pobedio sa 54 odsto i potom imenovao Sonka za premijera.