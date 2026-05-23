Prema podacima do podneva, u ovom strašnom zločinu poginulo je 11 osoba: osam devojaka i tri mladića. Povrede različitog stepena zadobila je 41 osoba - napisao je na platformi "Maks".

Na spisku žrtava najstarija osoba rođena je 2004. godine, dok su najmlađi rođeni 2007. godine. Kasnije je Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo da je pronađena još jedna poginula osoba.

Poginuli studenti u ukrajinskom napadu na Lugansk

Nekoliko studenata se i dalje vodi kao nestalo

Mesto boravka nekoliko studenata i dalje nije poznato. Navedeno je da će spiskovi biti ažurirani putem kanala administracije ruskog šefa u Luganskoj oblasti.

Prema ranijim informacijama Ministarstva zdravlja, u bolnicama se nalazi deset povređenih, od kojih je petoro u teškom stanju.

Kompletan spisak poginulih i ranjenih u ukrajinskom napadu na studentski dom u Luganskoj oblasti

Navodi o napadu na studentski dom

Prema navodima iz teksta, ukrajinski dronovi su tokom noći između četvrtka i petka pogodili studentski dom u kojem se nalazilo 86 studenata, što je dovelo do urušavanja zgrade. U tekstu se navodi i tvrdnja da se u blizini nisu nalazili vojni objekti.

Reakcija Putina

Predsednik Rusije, Vladimir Putin naložio je Ministarstvu odbrane da pripremi predloge odgovora na napad. Takođe je pozvao ukrajinske vojnike da ne izvršavaju naređenja komande. Pokrenut je i postupak zbog navodnog terorističkog akta.

