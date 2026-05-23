OBJAVLJENI SPISKOVI POGINULIH I RANJENIH U UKRAJINSKOM NAPADU NA LUGANSK! Najstarija žrtva rođena 2004. godine, a najmlađi su 2007. godište, sve STUDENTI (FOTO)
Prema podacima do podneva, u ovom strašnom zločinu poginulo je 11 osoba: osam devojaka i tri mladića. Povrede različitog stepena zadobila je 41 osoba - napisao je na platformi "Maks".
Na spisku žrtava najstarija osoba rođena je 2004. godine, dok su najmlađi rođeni 2007. godine. Kasnije je Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo da je pronađena još jedna poginula osoba.
Nekoliko studenata se i dalje vodi kao nestalo
Mesto boravka nekoliko studenata i dalje nije poznato. Navedeno je da će spiskovi biti ažurirani putem kanala administracije ruskog šefa u Luganskoj oblasti.
Prema ranijim informacijama Ministarstva zdravlja, u bolnicama se nalazi deset povređenih, od kojih je petoro u teškom stanju.
Navodi o napadu na studentski dom
Prema navodima iz teksta, ukrajinski dronovi su tokom noći između četvrtka i petka pogodili studentski dom u kojem se nalazilo 86 studenata, što je dovelo do urušavanja zgrade. U tekstu se navodi i tvrdnja da se u blizini nisu nalazili vojni objekti.
Reakcija Putina
Predsednik Rusije, Vladimir Putin naložio je Ministarstvu odbrane da pripremi predloge odgovora na napad. Takođe je pozvao ukrajinske vojnike da ne izvršavaju naređenja komande. Pokrenut je i postupak zbog navodnog terorističkog akta.
(Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: V.M.)