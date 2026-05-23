Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) pogodila rusku fabriku Metafraks hemikals u Permskoj oblasti, koja se nalazi oko 1.700 kilometara od ukrajinske granice.

- Zahvalan sam Službi bezbednosti Ukrajine što je pogodila jednu od najvažnijih kompanija ruskog vojno-industrijskog kompleksa - rekao je Zelenski.

- Proizvodi iz te fabrike snabdevaju desetine drugih ruskih vojnih proizvođača, uključujući one za avionsku opremu, dronove, raketne motore i eksplozive - dodao je on.

Prema njegovim rečima, proizvodnja u fabrici je obustavljena nakon napada.

- Naše 'sankcije dugog dometa' su važne. Hvala vam - zaključio je ukrjainski predsednik.

Kako je objavljeno, SBU je po treći put napala rafineriju nafte i pumpnu stanicu za naftu u Permu, u Rusiji.

S druge strane, regionalni guverner Dmitrij Mahonjin tvrdio je da je ruska protivvazdušna odbrana sa mobilnim vatrogasnim timovima oborila nekoliko dronova prilikom prilaska i da nije bilo žrtava.

Prema ranijim izveštajima Telegram kanala Eksilenova Plus, meta je bio hemijski kompleks AKM kojim upravlja Metafraks hemikals u gradu Gubaha. Fabrika proizvodi amonijak, ureu i melamin, sa kapacitetom od skoro 900 tona amonijaka i više od 1.600 tona uree dnevno. Taj objekat su već ciljali ukrajinski dronovi u februaru ove godine, kada je tamo izbio požar.

"Energetski objekti su legitimne mete"

Ukrajina redovno napada vojnu infrastrukturu duboko unutar ruske teritorije i na okupiranim teritorijama kako bi smanjila sposobnost Moskve da nastavi rat. Kijev smatra energetske objekte legitimnim metama jer snabdevaju rusku ratnu mašineriju.

Zelenski je takođe potvrdio da su 21. maja, tokom noći, ukrajinske snage napale rafineriju nafte u ruskom gradu Sizran u Samarskoj oblasti.