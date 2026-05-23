Slušaj vest

Vest da su među ukrajinskim vojnicima registrovani slučajevi Hanta virusa ponovo je otvorila jednu od najmračnijih tema savremenog sveta - strah od biološkog rata.

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: Rade Biočanin, Milan Vilić, stručnjak za geopolitičke odnose, Svetislav Lutovac, specijalista za bezbednost i terorizam i nekadašnji potpukovnik KOS-a, Ljuban Karan.

- S obzirom na ove nove okolnosti kojima smo svedoci, smatram da tu ima i jednih i drugih elemenata. Postoje navodi o laboratorijama koje su pripremale biološke agense, a i Tulsi Gabard, bivša direktorka Nacionalne obaveštajne službe SAD-a, je u više navrata u intervjuima iznosila tvrdnje da su sredstva američkih poreskih obveznika finansirala veliki broj bioloških laboratorija širom sveta, posebno u slabije razvijenim zemljama, gde su troškovi eksperimenata niži - kaže Lutovac.

Svetislav Lutovac - specijalista za bezbednost i terorizam Foto: Kurir Televizija

Tvrdnje o laboratorijama i različite reakcije javnosti

Kako navodi, i na teritoriji Ukrajine bilo je više desetina takvih laboratorija.

- Na početku specijalne vojne operacije Ruske Federacije u Ukrajini su navodno pronađeni određeni uzorci i dokazi koji su prezentovani Ujedinjenim nacijama. Međutim, ističem da je globalno javno mnjenje na te tvrdnje ostalo uglavnom bez reakcije. Na kraju, moram reći da kada ljudi u mom okruženju govore o "teorijama zavere", često imam utisak da se te teme olako odbacuju, bez dubljeg sagledavanja, bilo zbog neinformisanosti ili površnog pristupa.

Vilić ukazuje da biološki sukobi, iako se retko vode kao samostalni, nose visok rizik jer se efekti ne mogu ograničiti i mogu pogoditi i onu stranu koja ih primenjuje, čak i nakon postizanja vojnih ciljeva.

- To je problem kod biološkog rata. Biološki rat kao takav nikada nije vođen u svetu kao isključivo biološki rat, ali je uvek bilo pokušaja u okviru drugih vrsta ratovanja, posebno konvencionalnog. Kada govorim o ovom što se vezuje za Rusiju, prešao bih odmah na suštinu. Suština je u tome da kod biološkog ratovanja zaraza ne bira i može da se prenese i na onoga ko primenjuje takve agense, čak i ako osvoji određenu teritoriju, jer i dalje ostaje ugrožen.

Milan Vilić, stručnjak za geopolitičke odnose. Foto: Kurir Televizija

- Ono što se, međutim, pominje kao posebno opasno jeste ideja etničkog biološkog rata, odnosno pokušaji da se razviju agensi koji bi delovali selektivno na određene populacije na osnovu genetskih karakteristika. Oko toga postoje dve strane - jedni smatraju da je to nemoguće i da je reč o teoriji zavere, dok drugi stručnjaci tvrde da je takvo nešto, makar u teorijskom smislu, moguće. Ja se pitam šta je sve u istoriji nauke nekada smatrano nemogućim, pa se kasnije pokazalo kao ostvarivo - kaže Vilić.

02:29 Koliko je svet blizu novom globalnom sukobu: Virusi, vojni programi i biološke pretnje koje menjaju planetu Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs