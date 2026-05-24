Slušaj vest

Obaveštajna služba Turske (MIT) je danas saopštila da je u Siriji u saradnji s njenom obaveštajnom službom zarobila 10 osumnjičenih pripadnika terorističke organizacije Islamske države (ISIS) i dovela ih u Tursku.

Jedan od njih je povezan s napadom na železničku stanicu u Ankari 2015. godine, kada je poginulo više od 100 ljudi.