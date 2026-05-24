MUNJEVITA AKCIJA TURSKE U SIRIJI: Uhvaćeno 10 okorelih džihadista Islamske države! Počinili su jezive zločine, a jedan je NAJGORI od svih!
Obaveštajna služba Turske (MIT) je danas saopštila da je u Siriji u saradnji s njenom obaveštajnom službom zarobila 10 osumnjičenih pripadnika terorističke organizacije Islamske države (ISIS) i dovela ih u Tursku.
Jedan od njih je povezan s napadom na železničku stanicu u Ankari 2015. godine, kada je poginulo više od 100 ljudi.
Po izvorima, osumnjičeni koji su prešli iz Turske u Siriju i pridružili se ISIS-u, učestvovali su u terorističkim napadima u Turskoj.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)
