Obaveštajna služba Turske (MIT) je danas saopštila da je u Siriji u saradnji s njenom obaveštajnom službom zarobila 10 osumnjičenih pripadnika terorističke organizacije Islamske države (ISIS) i dovela ih u Tursku

Jedan od njih je povezan s napadom na železničku stanicu u Ankari 2015. godine, kada je poginulo više od 100 ljudi.

Po izvorima, osumnjičeni koji su prešli iz Turske u Siriju i pridružili se ISIS-u, učestvovali su u terorističkim napadima u Turskoj.

(Kurir.rs/Beta)

