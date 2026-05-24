Slušaj vest

Nedavno deklasifikovan snimak američke vlade prikazuje trenutak kada je vojni avion oborio neidentifikovani leteći objekat (NLO).

Snimak, koji ranije nije bio dostupan javnosti, zabeležio je akciju američkog F-16 aviona tokom uništavanja nepoznatog objekta.

Na crno-belom snimku vidi se kako američka vojska prati NLO iznad jezera Hjuron u Mičigenu 12. februara 2023. godine.

Objekat, koji podseća na osmougaonik sa pričvršćenim kanapom, potom je pogođen hicima iz F-16 i uništen. Neidentifikovani objekat je potom iznenada izbacio nešto što je izgledalo kao šrapneli.

Američko Ministarstvo odbrane objavilo je ovaj upečatljiv materijal u okviru nove serije dokumenata, nakon što je Donald Tramp najavio da će javnosti biti dostupno još poverljivih dosijea o NLO-ima.

Kanadske vlasti su tokom 2024. godine saopštile da su ostaci pronađeni u jezeru Hjuron posle uništenja "neidentifikovanog objekta".

Jedan zvaničnik je tada, u izjavi za CTV News, naveo da su delovi pronađeni na obali jezera, "ali nakon pažljive analize, utvrđeno je da nisu od nacionalnog značaja za bezbednost".

"Snimak izgleda prikazuje kinetičku interakciju između dva različita područja kontrasta, pri čemu se početni subjekt snimka fragmentira u radijalnom obrascu pomeranja koji sugeriše događaj visoke energije", stoji u opisu uz video.

Stručnjaci navode da novi materijal, koji obuhvata oko 160 datoteka, sadrži snimke "neidentifikovanih anomalnih fenomena", ali ističu da oni ne predstavljaju dokaz o postojanju vanzemaljskog života.

U saopštenju objavljenom uz fajlove navedeno je: "Materijali arhivirani ovde predstavljaju nerešene slučajeve, što znači da vlada nije u mogućnosti da donese konačan zaključak o prirodi posmatranih fenomena".