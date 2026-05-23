Broj poginulih u stravičnoj rudarskoj nesreći u provinciji Šansi dostigao je 90, nakon što su spasilačke ekipe tokom prepodneva uspele da dopru do najdubljih delova okna, prenosi kineska državna agencija Xinhua. Prema zvaničnim izveštajima sa terena, spasilačka operacija je ušla u završnu fazu nakon što je potvrđeno da više nema znakova života u pogođenom sektoru. Kineski mediji navode da je nada za preostalih devet rudara, koji su se vodili kao nestali, veoma mala usled ekstremno visoke koncentracije toksičnih gasova i razaranja koja je izazvala silovita eksplozija metana.

Od ukupno 247 radnika koji su bili pod zemljom u trenutku detonacije, 148 rudara je izvučeno živo na površinu. U bolnicama se trenutno nalazi 123 povređenih, a lekari navode da je četvoro u kritičnom stanju zbog teških opekotina i udisanja toksičnih gasova.

Dok broj žrtava raste, kineska državna televizija CCTV prenosi da je pokrenuta sveobuhvatna istraga koja treba da utvrdi kako je došlo do akumulacije smrtonosnog gasa. Izvori iz Ministarstva za upravljanje vanrednim situacijama potvrđuju da su rukovodioci rudnika već privedeni, dok istražitelji na terenu ispituju rad svih bezbednosnih sistema. Sumnja se na katastrofalne propuste u radu senzora i ignorisanje protokola, zbog čega se odgovorni suočavaju sa najstrožim kaznama po kineskom zakonu.

Medicinski timovi iz Pekinga i Šangaja hitno su prebačeni u provinciju Šansi kako bi pružili pomoć lokalnim stručnjacima. Kineski izvori prenose da je u toku potraga za 9 rudara.

Eksplozija gasa u rudniku uglja u Kini, poginulo 82 ljudi

Kineski predsednik Si Đinping naredio je istragu bez presedana, a čelnici kompanije koja upravlja rudnikom, već su privedeni.

ako je raščišćavanje ruševina i čišćenje prilaza oknu u najvećoj meri završeno, rad na stabilizaciji unutrašnje strukture rudnika nastaviće se i narednih dana pod nadzorom inženjerskih jedinica vojske, prenose lokalni kineski portali.