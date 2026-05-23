Francuska je odlučila da zabrani izraelskom krajnje desničarskom ministru nacionalne bezbednosti Itamaru Ben-Gviru ulazak na francusku teritoriju, rekao je u subotu ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro, dodajući da odluka odražava rastući bes mnogih vlada širom sveta zbog postupanja sa aktivistima flotile Gaze.

- Od danas, Itamaru Ben-Gviru je zabranjen ulazak na francusku teritoriju - napisao je Baro na društvenoj mreži X.

- Zajedno sa svojim italijanskim kolegom, molim Evropsku uniju da uvede sankcije i protiv Itamara Ben-Gvira - dodao je.

Zapadne vlade izrazile su negodovanje nakon što je Ben-Gvir objavio snimak u kojem se ruga uhapšenim aktivistima flotile Gaze kako kleče na zemlji sa vezanim rukama, a neki od njih su kasnije tvrdili da su fizički napadnuti u pritvoru.

Ben-Gvirovo ponašanje osudili su i izraelski premijer Benjamin Netanjahu i Sjedinjene Američke Države, najverniji saveznik Izraela. Netanjahu je rekao da Ben-Gvirovo ponašanje "nije u skladu sa vrednostima i normama Izraela".

Aktivisti iz flotile, čiji je brod ove nedelje presrela izraelska mornarica u međunarodnim vodama dok je pokušavao da dostavi humanitarnu pomoć pojasu Gaze, od tada su deportovani iz Izraela.