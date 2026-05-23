Marin R. (41) i njen partner Mark B. (55) uhapšeni su juče zbog sumnje da su napustili svoje sinove, uzrasta pet i četiri godine, u šumovitom području u Portugalu, stotinama kilometara od kuće.

Dečaci su pronađeni kako lutaju putem između portugalskih gradova Alkaser do Sal i Komporta uveče pre četiri dana, a njihovi roditelji su uhapšeni u Fatimi, oko 200 kilometara severnije, izveštava Dejli mejl.

Braća su rekla paru koji ih je pronašao da su ih roditelji ostavili sa povezom preko očiju, ostavljajući im samo presvlaku, dve voćke i dve flaše vode. Vlasti su kasnije saznale da su im roditelji rekli da će igrati igru kako bi „isterali đavola“.

Odvedeni su u šumu sa povezom preko očiju i rečeno im je da ih mogu skinuti tek kada su pronašli nož koji su zakopali u zemlju i njime su presekli poveze preko očiju. Dečaci su kopali po zemlji nekoliko minuta, a zatim im je stariji brat skinuo povez sa očiju. Tada su shvatili da su potpuno sami.

Još uvek verujući da je u pitanju igra, satima su lutali područjem gde dnevne temperature mogu dostići 30 stepeni Celzijusa u ovo doba godine. Portugalski emiter TVI objavio je snimak koji prikazuje porodicu na benzinskoj pumpi u Miranda do Doru, blizu španske granice, istog dana kada su stigli u Portugal, 11. maja.

Snimak prikazuje Marka B. kako parkira sivi automobil, nakon čega on i Marin izlaze i prilaze zaposlenom. U međuvremenu, dečaci se bezbrižno igraju u automobilu, penjući se na prednja sedišta.

Porodica je prešla granicu nakon što su majka i deca nestali iz Francuske pre oko dve nedelje. Njen nestanak prijavila je dečakova baka, koja je policiji rekla da je njena ćerka otela njene unuke. Nakon ulaska u Portugal, porodica je prešla više od 500 kilometara, prvo do regiona Miranda do Korvo, a zatim dalje na jug do Alkaser do Sale, gde su odseli u hotelu.

Marin R., rođena 1984. godine, diplomirala je psihomotornu terapiju 2008. godine na Univerzitetu Pjer i Marija Kiri u Parizu. Deset godina je radila u gradu Troa, a zatim je studirala seksologiju od 2019. do 2022. godine. Prošle godine se preselila u Kolmar. Nakon razvoda od dečakovog biološkog oca, dobila je starateljstvo nad decom.

Kao seksolog, specijalizovana je za "telesne prakse, razvojnu dinamiku i specifičnu negu traume", a prema njenom Linkedin profilu, nudi konsultacije u Francuskoj, Nemačkoj, Belgiji i Švajcarskoj, kao i putem videokonferencije. "Pomažem ženama i muškarcima da postignu seksualno ispunjenje. Svojim tempom, čak i ako ste traumatizovani", navodi se na profilu.

Nije objavljivala fotografije svoje dece na svom Fejsbuk profilu, ali je intenzivno promovisala svoj rad. Rekla je da je pomogla ženama sa njihovom seksualnošću nakon "traumatskog stresa povezanog sa porođajem, silovanjem, napadom, ponižavanjem, bolom, uvredljivim rečima, diskreditovanjem vašeg erotskog potencijala i vaše ženstvenosti".

Organizovala je i radionice o "kokonstrukciji seksualnosti“, namenjene roditeljima i članovima porodice koji žele da prenesu znanje o seksualnosti deci i mladima. Biološki otac dečaka, kome je sud odobrio samo "ograničene i nadgledane posete", takođe je podneo tužbu za otmicu deteta.

- On ne razume šta se dogodilo, kao ni svi ostali - rekao je tužilac iz Kolmara Žan Rišer pre tri dana. Dečake su pronašli Eugenija i Artur Kintas.

- Plakali su, bili su uplašeni. Zvali su oca - rekao je Artur. Dodao je da su obojica bili prljavi i u modricama, a jedan je imao povređeno koleno. Nisu imali dokumenta kod sebe.

Bračni par Kintas je odveo dečake kući i pozvao policiju. Odvedeni su u bolnicu u Setubalu, gde je utvrđeno da su u dobrom zdravstvenom stanju. Toksikološki testovi su pokazali da nisu bili drogirani. Na osnovu njihovih izjava, vlasti su shvatile da su deca iz Francuske.

- Stariji mi je rekao da su se on i njegov brat izgubili u šumi i da su ih otac i majka napustili - rekao je Artur lokalnim medijima.

- Odmah sam po rancima shvatio da su napušteni. Kada sam video kako su im stvari spakovane, znao sam da je to to - rekao je.

Portugalska policija je prekjuče objavila da je uhapsila 55-godišnjeg muškarca i 41-godišnju ženu "u vezi sa incidentom u kojem je dvoje maloletne dece pronađeno samo u blizini javnog puta". Uhapšeni su na terasi kafića u Fatimi zbog sumnje na zlostavljanje, ugrožavanje i napuštanje.

Dečaci su smešteni u hraniteljsku porodicu jer nemaju rođake u Portugalu. Francuske vlasti sada pripremaju njihov povratak u domovinu. Očuh je poznat francuskoj policiji i veruje se da pati od mentalnog poremećaja. Francuski tužioci pokreću slučaj zanemarivanja deteta.

Specijalisti se plaše da bi deca mogla da pretrpe dugoročnu psihološku štetu.

- Postoji osećaj napuštenosti, izgubljenosti, nezaštićenosti, nedostatka poznatih resursa koji bi mogli da ublaže strah - rekla je psihologinja Melani Tavares za CNN Portugal.

Ona je rekla da napuštanje u šumi može uticati na njihovu emocionalnu sigurnost i izazvati probleme sa spavanjem, poremećaje u ishrani, razdražljivost i izolaciju.

- Ovo će očigledno doneti neke simptome u narednim danima na koje će oni koji brinu o ovoj deci morati da obrate pažnju - rekla je Tavares.

Dodala je da činjenica da su se roditelji pretvarali da igraju igru može dovesti do dubokog nepoverenja u roditeljske figure.

- Ova deca će biti u velikoj patnji zbog napuštanja i zbog razdvajanja. Ovo je trauma koja će trajati celog života - zaključila je.