Glavni iranski pregovarač i predsednik parlamenta Mohammad Bager Kalibaf izjavio je da Sjedinjene Američke Države nisu poštena strana u pregovorima o okončanju rata i da Teheran neće pristati na kompromise kada su u pitanju njegova nacionalna prava.

Kalibaf je to rekao u subotu u Teheranu komandantu pakistanske vojske Asimu Muniru, čija zemlja predvodi regionalne posredničke napore sa ciljem smirivanja tenzija između Irana i SAD, piše Rojters.

Višenedeljni sukob doveo je do zatvaranja strateški važnog Ormuskog moreuza za većinu brodskog saobraćaja, što je izazvalo poremećaje na globalnim energetskim tržištima uprkos uspostavljanju krhkog primirja.

Prema izveštajima iranskih državnih medija, Munir se sastao i sa predsednikom Irana Masudom Pezeškijanom, kao i sa ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem, sa kojim je razgovarao u dva navrata.

Iransci slave prekid vatre sa SAD i pale američke i izraelske zastave Foto: Francisco Seco/AP

Iranski uslovi i upozorenja

Navodi se da su razgovori bili fokusirani na dokument od 14 tačaka koji je Iran predložio kao glavni okvir za raspravu, kao i na poruke razmenjene između dve strane.

Kalibaf je poručio da će Iran slediti svoja "legitimna prava" i na bojnom polju i diplomatskim putem, ali je dodao da ne može da veruje "strani koja uopšte nije poštena", što je optužba koju je Teheran više puta iznosio.

Naglasio je da su iranske oružane snage obnovile svoje kapacitete tokom primirja i upozorio da će, ukoliko Sjedinjene Američke Države "nerazumno ponovo pokrenu rat", posledice biti "snažnije i gorče" nego na početku sukoba.

Kurir.rs/Rojters

