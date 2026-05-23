Iran, Sjedinjene Američke Države i posrednička zemlja Pakistan izvestili su da je postignut napredak u pregovorima o okončanju skoro tromesečnog rata.

Teheran je fokusiran na finalizaciju memoranduma o razumevanju, saopštilo je iransko ministarstvo spoljnih poslova, nakon što su se glavni iranski pregovarač Mohamad Baker Kalibaf i ministar spoljnih poslova Abas Arakči sastali sa načelnikom pakistanske vojske Asimom Munirom.

Munir se takođe sastao sa predsednikom Masudom Pesekijanom pre nego što je napustio Teheran, javili su iranski državni mediji. Pakistanska vojska je saopštila da su razgovori održani u proteklih 24 sata rezultirali „ohrabrujućim“ napretkom ka konačnom sporazumu.

Američki državni sekretar Marko Rubio, koji je u poseti Indiji, takođe je rekao da je postignut izvestan napredak u vezi sa Iranom i da bi Sjedinjene Države mogle imati „nešto da kažu“ o tome u narednim danima.

„Postignut je izvestan napredak, čak i dok vam sada govorim, obavlja se neki posao. Postoji mogućnost da ćemo, kasnije danas, sutra, za par dana, imati šta da kažemo“, rekao je Rubio novinarima u Nju Delhiju.

„Trend ove nedelje je bio ka smanjenju sporova, ali i dalje postoje pitanja koja treba razmotriti putem posrednika. Moraćemo da sačekamo i vidimo gde će se situacija završiti u naredna tri ili četiri dana“, rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

Dokument od 14 tačaka

Razgovori su se, kako se navodi, fokusirali na dokument od 14 tačaka koji je predložio Iran, a koji se smatra glavnim okvirom za diskusije, i na poruke razmenjene između dve strane.

Bagei je rekao da je pitanje američke blokade iranskih brodova važno, ali da je njegov prioritet okončanje pretnje, odnosno novih američkih napada i trenutnog sukoba u Libanu, gde se militanti Hezbolaha, saveznici Irana, bore protiv izraelskih snaga.

Rubio je ponovio Trampove zahteve: „Iran nikada ne sme imati nuklearno oružje. Moreuz mora biti otvoren bez plaćanja ikakvih naknada. Iran mora predati svoj obogaćeni uranijum“.