Oglasilo se Ministarstvo za vanredne situacije

Broj poginulih u napadu ukrajinskih oružanih snaga na Starobelski pedagoški koledž u Luganskoj oblastiporastao je na 18, saopštila je pres-služba Ministarstva za vanredne situacije.

"Tela još dve osobe su izvučena iz ruševina. Ukupan broj povređenih je 60, od ​​kojih je 18 preminulo“, navodi se.

Prema preliminarnim procenama, tri osobe su i dalje zatrpane ispod ruševina. Spiskovi poginulih i povređenih biće ažurirani na društvenim mrežama predsedničke administracije .

Prema rečima preživelih studenata, dronovi su dugo kružili iznad njih i precizno pucali.

Ukrajinski dronovi su u petak uveče pogodili studentski dom u kojem je smešteno 86 studenata, što je izazvalo urušavanje zgrade.

U blizini nije bilo vojnih objekata.