MASAKR U LUGANSKU: Broj žrtava napada ukrajinskih oružanih snaga na internat porastao na 18!
Broj poginulih u napadu ukrajinskih oružanih snaga na Starobelski pedagoški koledž u Luganskoj oblastiporastao je na 18, saopštila je pres-služba Ministarstva za vanredne situacije.
"Tela još dve osobe su izvučena iz ruševina. Ukupan broj povređenih je 60, od kojih je 18 preminulo“, navodi se.
Prema preliminarnim procenama, tri osobe su i dalje zatrpane ispod ruševina. Spiskovi poginulih i povređenih biće ažurirani na društvenim mrežama predsedničke administracije .
Prema rečima preživelih studenata, dronovi su dugo kružili iznad njih i precizno pucali.
Ukrajinski dronovi su u petak uveče pogodili studentski dom u kojem je smešteno 86 studenata, što je izazvalo urušavanje zgrade.
U blizini nije bilo vojnih objekata.
Kako je primetio predsednik Rusije Vladimir Putin napad nije bio slučajan. Predsednik je naložio Ministarstvu odbrane da pripremi predloge za odgovor. Takođe je pozvao ukrajinske trupe da ne slede naređenja svojih komandanata. Otvorena je teroristička istraga.
Kurir.rs/RIA Novosti