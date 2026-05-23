Ukrajinski predsednik Volodimr Zelenski objavio je danas na svom X nalogu da su ukrajinske obaveštajne službe došle do saznanja da Rusija priprema napaderaketama Orešnik.

"Vidimo znake pripreme za kombinovani napad na ukrajinsku teritoriju, uključujući Kijev, različitim vrstama oružja. Navedeno oružje srednjeg dometa (Orešnik) moglo bi se koristiti u takvom napadu. Važno je da od večeras odgovorno postupamo u vezi sa upozorenjima na vazdušni napad", objavio je Zelenski na mreži X i apelovao na sugađane da zaštitite svoje živote i koristite skloništa.

Zelesnki dron.jpg
Volodimir Zelenski Foto: AP Vadim Ghirda

Zelenski je poručio ukrajinskim partnerima u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi da upotreba takvog oružja i produžavanje rata takođe postavljaju globalni presedan za druge potencijalne agresore.

On je ocenio da ukoliko se Rusiji dozvoli da uništava živote u takvim razmerama, onda nijedan sporazum neće sprečiti druge, slične režime zasnovane na mržnji od agresije i udara.

Zelenski je ukazao da mora da se izvrši pritisak na zvaničnu Moskvu da ne širi rat.

"Pripremamo našu protivvazdušnu odbranu koliko god je to moguće i odgovorićemo na svaki ruski napad. Ovaj rat mora biti okončan. Potreban nam je mir, a ne rakete koje zadovoljavaju bolesne ambicije jedne osobe", poručio je Zelenski u svojoj X objavi.

Kurir,rs/Agencije

