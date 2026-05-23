Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u subotu da se pregovarači između Sjedinjenih Država i Irana „približavaju“ postizanju konačnog sporazuma o okončanju rata.

Prema njegovim rečima, sporazum bi sprečio Iran da proizvodi nuklearno oružje i osigurao da se iranski obogaćeni uranijum pravilno odloži, piše Rojters.

Iran, Sjedinjene Američke Države i Pakistan, koji posreduje u pregovorima, potvrdili su u subotu napredak u pregovorima o okončanju skoro tromesečnog sukoba. Tramp je u intervjuu za CBS News naglasio svoje uslove.

„Potpisaću samo sporazum u kojem ćemo dobiti sve što želimo“, rekao je.

Odluka o ratu moguća do nedelje

U posebnom intervjuu za Aksios, Tramp je rekao da će u subotu sa savetnicima razmotriti najnoviji nacrt sporazuma sa Iranom. Dodao je da bi već u nedelju mogao da donese odluku o tome da li će nastaviti rat. „Ili ćemo napraviti dobar dogovor ili ću ih razneti u paramparčad“, rekao je Tramp, prema Aksiosu.

Pregovori u senci vojnih pretnji

Tramp je oscilirao između diplomatije i pretnji vojnom akcijom otkako je prekid vatre, proglašen pre šest nedelja, uspostavljen kako bi se stranama omogućilo da postignu dogovor o iranskom nuklearnom programu i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, ključne brodske rute za isporuku nafte i gasa koja je trenutno pod kontrolom Teherana.

Diplomatija iza kulisa i novi signali iz Vašingtona

Tramp je rekao za Aksios da će se kasnije tokom dana sastati sa vodećim savetnicima kako bi razgovarali o najnovijem iranskom predlogu, izveštava CNN . Očekuje se da će na sastanku biti izaslanik Stiv Vitkof, savetnik Džared Kušner i potpredsednik DŽ. D. Vens, a američki predsednik je takođe najavio razgovore sa liderima zemalja Persijskog zaliva, Pakistana, Turske i Egipta o daljim diplomatskim koracima.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je tokom posete Nju Delhiju da se razgovori nastavljaju iza kulisa i da je Vašington i dalje fokusiran na sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje. „Čak i dok sada razgovaramo, na nečemu se radi“, rekao je Rubio, dodajući da postoji mogućnost daljih najava već tokom vikenda.

Iran: Približili smo stavove, ali izazovi ostaju

Teheran kaže da su cilj razgovora finalizacija memoranduma o razumevanju koji je posredovao Pakistan. Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je da dokument obuhvata pitanja kao što su okončanje rata, američka pomorska blokada i odmrzavanje iranske imovine u inostranstvu. Dodao je da su se stavovi dve strane približili poslednjih dana, ali da ključna otvorena pitanja ostaju nerešena.

Oprezni optimizam, ali i nove pretnje

Regionalni izvori su za CNN rekli da među posrednicima vlada „oprezan optimizam“ i da se razgovori kreću „u pozitivnom smeru“. Istovremeno, iranski zvaničnici nastavljaju da šalju oštrije poruke.

Glavni iranski pregovarač, Mohamed Bager Galibaf, rekao je da Iran „neće odustati od prava svoje države“, upozoravajući da bi eventualni obnavljanje sukoba za SAD imalo „teže posledice nego na početku rata“. Istovremeno, član iranskog Saveta za nacionalnu bezbednost, Fada Husein Maleki, ocenio je da se strane približavaju konačnom sporazumu, iako „izazovi i dalje postoje“.