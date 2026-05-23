Stanovnici grada Mongbvalu koji se nalazi u epicentru epidemije ebole na istoku Demokratske Republike Konga napali su i zapalili šator zdravstvenog centra u kojem su se lečili oboleli od virusa, posle čega je 18 osoba sa sumnjom na ebolu napustilo objekat, saopštila je danas bolnica.

Reč je o drugom takvom napadu u regionu u roku od nedelju dana, prenosi AP.

Prema prvim informacijama, niko nije povređen, ali je tokom bekstva iz požara 18 osoba sa sumnjom na ebolu napustilo objekat i trenutno im se gubi trag, izjavio je direktor lokalne bolnice.

Meštani su sinoć došli u kliniku i zapalili šator koji je postavila humanitarna organizacija "Lekari bez granica" za lečenje i izolaciju sumnjivih i potvrđenih slučajeva ebole.

Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

"Snažno osuđujemo ovaj čin, jer je izazvao paniku među osobljem i doveo do bekstva 18 sumnjivih slučajeva u zajednicu", rekao je direktor bolnice.

Dan ranije, još jedan centar za lečenje u gradu Rvampara bio je zapaljen nakon što je porodicama zabranjeno da preuzmu telo muškarca za kog se sumnjalo da je umro od ebole.

Tela preminulih od ebole mogu da budu izuzetno zarazna, pa sahrane predstavljaju visok rizik za dalje širenje bolesti, zbog čega ih često organizuju nadležni organi, što ponekad izaziva otpor porodica.

Zajednička sahrana u Rvampari održana je danas pod jakim policijskim obezbeđenjem, dok je Svetska zdravstvena organizacija upozorila da epidemija predstavlja "veoma visok" rizik za Kongo.

Do sada je u Kongu zabeleženo 670 sumnjivih slučajeva, od kojih je 160 završilo smrtnim ishodom.

Kurir.rs/Agencije

