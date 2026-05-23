Niko od povređenih nije u životnoj opasnosti

U direktnom sudaru dva tramvaja u centru Dizeldorfa u Nemačkoj povređeno je 27 osoba od kojih pet teško, saopštile su gradske službe za hitne intervencije.

Policija je saopštila da niko od povređenih nije u životnoj opasnosti.

Navodno je u tramvajima bilo više od 60 putnika.

Tramvaji su se sudarili na raskrsnici, ali još nije razjašnjeno kako je došlo do incidenta, preneo je Bild.

Prema pisanju lista "Rajniše post", jedan od tramvaja išao je šinama u pogrešnom smeru, a nepravilno postavljena skretnica mogla je da bude uzrok tog čeonog sudara.

"U sudaru, koji je prouzrokovao iskliznuće oba vozila iz šina, razbijeno je nekoliko prozora. Sedišta su takođe iščupana, što se može videti na fotografijama. Međutim, nije bilo potrebno tehničko spasavanje", izjavio je portparol vatrogasne službe.

Većina putnika je bezbedno izašla iz vozila.

Tačan iznos materijalne štete još nije utvrđen.