Izraelski premijer Benjamin Netanjahuvečeras će pozvati koalicione partnere i šefove izraelskih bezbednosnih službi na hitan sastanak zbog, kako se navodi, "veoma lošeg" privremenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji razmatra predsednik Donald Tramp, prenosi izraelski Kanal 12, ocenjujući da su uslovi nepovoljni za Izrael.

Prema izveštaju, američki izaslanik Stiv Vitkof navodno snažno "gura" Trampa da prihvati sporazum, dok izraelski zvaničnici smatraju da on želi dogovor po svaku cenu i vrši pritisak da se rat ne nastavi, prenosi Times of Israel.

Izrael, kako se navodi, ocenjuje da bi sporazum bio "veoma veliki problem" i u suprotnosti sa javnim izjavama Netanjahua i Trampa.

Uslovi, prema izveštaju, uključuju ponovno otvaranje Ormuskog moreuza u zamenu za finansijske benefite, dok bi iranski nuklearni program i zalihe obogaćenog uranijuma bili razmatrani tek kasnije, a balistički program uopšte nije obuhvaćen.

Uprkos tome, navodi se da postoji bliska koordinacija između Netanjahua i Trampa, iako drugi izvori tvrde da je izraelski premijer gotovo isključen iz pregovora.

Tramp je ranije rekao da je Netanjahu u dilemi oko mogućeg dogovora, ali je odbacio tvrdnje da bi bio zabrinut zbog lošeg sporazuma.

Detaljan tekst dogovora nije zvanično objavljen, iako su pojedini mediji objavili navodne nacrte, prenosi izraelski portal.

Iranski zvaničnici navode da bi memorandum uključivao postepeno otvaranje Ormuskog moreuza i deblokadu iranskih sredstava, uz nastavak pregovora o konačnom sporazumu.