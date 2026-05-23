Slušaj vest

Ambasada SAD u Ukrajini saopštila je večeras da je obaveštena "o potencijalnom velikom vazdušnom napadu koji bi mogao da se dogodi u bilo kom trenutku u naredna 24 sata".

"Kao i uvek, Ambasada savetuje građanima SAD da budu spremni da se odmah sklone u slučaju uzbune za vazdušni napad", dodaje se u saopštenju emitovanom na sajtu, bez navođenja dodatnih detalja.

To saopštenje objavljeno je nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao na budnost zbog mogućih napada.

Zelenski je, pozivajući se na ukrajinske obaveštajne službe, rekao da Rusija priprema napad raketom Orešnik, potencijalno usmeren na Kijev.

Prema ukrajinskom listu Ukrajinska pravda, prethodno slično bezbednosno upozorenje Ambasade SAD izdato je 8. januara.

Tokom noći između 8. i 9. januara, Rusija je ispalila balističku raketu srednjeg dometa Orešnik na Lavovsku oblast u zapadnoj Ukrajini.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaRUSIJA PLANIRA OSVETU ZA LUGANSK: Putin sa Savetom bezbednosti o napadu na studentski dom
Rat U Ukrajini napad (5).png
Planeta"DECA NE SMEJU BITI META": SB UN raspravlja o ukrajinskom napadu na studentski dom u Luganskoj oblasti
Napad.jpg
PlanetaDRONOVI POGODILI ĐAČKI INTERNAT! Ukrajinski generalštab: Gađan štab ruske specijalne jedinice u Luganskoj oblasti, ne civilni objekti
Rat U Ukrajini napad (4).png
PlanetaRUSKI AMBASADOR O MASAKRU U INTERNATU U LUGANSKOJ OBLASTI: Namerni napad na objekat u kome deca žive i uče je ratni zločin!
Vasilij Nebenzja
PlanetaUKRAJINSKI AMBASADOR U UN: Između Rusije i Ukrajine decenijama neće biti pomirenja
melnik.jpg