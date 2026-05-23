Ambasada SAD u Ukrajini saopštila je večeras da je obaveštena "o potencijalnom velikom vazdušnom napadu koji bi mogao da se dogodi u bilo kom trenutku u naredna 24 sata".

"Kao i uvek, Ambasada savetuje građanima SAD da budu spremni da se odmah sklone u slučaju uzbune za vazdušni napad", dodaje se u saopštenju emitovanom na sajtu, bez navođenja dodatnih detalja.

To saopštenje objavljeno je nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao na budnost zbog mogućih napada.

Zelenski je, pozivajući se na ukrajinske obaveštajne službe, rekao da Rusija priprema napad raketom Orešnik, potencijalno usmeren na Kijev.

Prema ukrajinskom listu Ukrajinska pravda, prethodno slično bezbednosno upozorenje Ambasade SAD izdato je 8. januara.

Tokom noći između 8. i 9. januara, Rusija je ispalila balističku raketu srednjeg dometa Orešnik na Lavovsku oblast u zapadnoj Ukrajini.