Zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihteru pogodio je Dodekanez u jugoistočnom delu Egejskog mora. Epicentar je bio u blizini ostrva Kasos, a za sada nema informacija o šteti i povređenima
ZEMLJOTRES POGODIO GRČKA OSTRVA! Treslo se u Egejskom moru
Zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas grčki arhipelag Dodekanez, u jugoistočnom delu Egejskog mora, saopštio je Američki geološki zavod.
Epicentar zemljotresa bio je 33 kilometra zapadno-severozapadno od Frija, glavnog grada grčkog ostrva Kasos, navedeno je u saopštenju.
Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara.
Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.
Kurir.rs
