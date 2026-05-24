Zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas grčki arhipelag Dodekanez, u jugoistočnom delu Egejskog mora, saopštio je Američki geološki zavod.

Epicentar zemljotresa bio je 33 kilometra zapadno-severozapadno od Frija, glavnog grada grčkog ostrva Kasos, navedeno je u saopštenju.

Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.

