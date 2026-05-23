Sjedinjene Američke Države su skoro potpuno isključile Izrael iz pregovora sa Iranom, rekla su danas dva neimenovana izraelska vojna zvaničnika za Njujork tajms.

Kako se navodi, Izrael uopšte nije bio uključen u diskusije pre prekida vatre i saznao je za tok razgovora između Vašingtona i Teherana iz regionalnih diplomatskih kontakata, kao i na osnovu praćenja situacije.

U izveštaju lista se napominje da je uoči početka rata protiv Irana ranije ove godine, izraelski premijer Benjamin Netanjahu bio u tesnoj koordinaciji sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i vodio diskusiju o tome u Situacionoj sobi u Vašingtonu, predviđajući pad režima u Teheranu.

"Proterivanje iz pilotske kabine u ekonomsku klasu ima potencijalno značajne posledice po Izrael", naveo je Njujork tajms, komentarišući navode o isključivanju Izraela iz pregovora sa Iranom.

Kurir.rs/Njujork tajms

